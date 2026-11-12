La agencia de calificación asignó el miércoles una perspectiva negativa a la deuda de largo plazo en moneda extranjera de Paraguay, calificada en BB+, y retiró la perspectiva positiva que mantenía anteriormente, según un comunicado.

La decisión se produjo tras la quiebra de Ueno Bank SA, la sexta entidad crediticia más grande del país sudamericano, que los reguladores intervinieron a principios de este mes después de que su capital cayera por debajo de los niveles exigidos.

El cambio “refleja las posibles repercusiones de la quiebra de Ueno Bank y las consecuencias políticas derivadas de ella”, señaló Fitch. “Entre ellas se incluyen los efectos sobre el sistema bancario en general y sobre las finanzas públicas, dados los depósitos públicos y privados invertidos en el banco, así como sobre el crecimiento y la continuidad de las políticas”.

Los bonos en dólares de Paraguay con vencimiento en 2055, que se cuentan entre los más líquidos, bajaron 0.4 centavos hasta 97.9 centavos por dólar, según datos indicativos de cotización recopilados por Bloomberg.

El ministro de Hacienda, Oscar Lovera, buscó tranquilizar a los inversores durante una conferencia de prensa televisada el jueves y afirmó que el gobierno trabaja para contener los posibles riesgos de contagio derivados de la quiebra de Ueno, con medidas que incluyen desembolsos anticipados del fondo de garantía de depósitos.

“Están a la espera de ver cuál será el impacto definitivo de la resolución del Banco Ueno en el sistema financiero”, afirmó Lovera en referencia a la advertencia de Fitch. “No vemos riesgo de contagio en otros bancos”.

La quiebra de Ueno desencadenó protestas generalizadas después de que los depositantes quedaran sin acceso a sus cuentas, lo que provocó una crisis política que condujo a la destitución de Peña. Las autoridades afirmaron a principios de esta semana que la mayoría de los titulares de cuentas ya recibió sus fondos.

Por otra parte, la fiscalía detuvo el jueves al máximo responsable de la supervisión bancaria del país, Holger Insfran, por su presunta implicación en la quiebra de Ueno. Las autoridades también registraron la residencia presidencial como parte de la investigación del gobierno sobre el caso.

“La gestión por parte del gobierno de la quiebra bancaria, incluida la devolución oportuna de los fondos de los depositantes y la rendición de cuentas de los implicados, pondrá a prueba a sus instituciones”, señaló Fitch.

La agencia de calificación advirtió que el gobierno podría enfrentar presiones para indemnizar a los depositantes no asegurados, incluidas entidades del sector público con aproximadamente US$ 900 millones en riesgo, equivalentes al 1.5% del producto bruto interno (PBI). Los posibles costos ejercen presión adicional sobre Paraguay en un contexto de déficits presupuestarios cada vez mayores y crecientes necesidades de financiación.

Fitch señaló además que la crisis de Ueno podría afectar “el momento, el volumen, los costos y la divisa” del esperado regreso del gobierno a los mercados mundiales de bonos a principios de 2027.