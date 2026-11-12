Sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay.
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Agencia Bloomberg
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El nuevo gobierno de Paraguay afirmó que trabaja para reforzar el sistema financiero después de que Fitch Ratings pusiera su calificación crediticia bajo vigilancia ante una posible rebaja, por los riesgos derivados de la crisis bancaria que provocó la caída del presidente Santiago Peña e inquietó a los inversores.

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