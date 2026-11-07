El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que los clientes afectados por el cierre de Ueno Bank recibirán una compensación total.

El compromiso fue expresado durante su primer mensaje a la nación, luego de asumir el cargo tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político.

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“Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, manifestó Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente.

El mandatario también dispuso que se adopten medidas inmediatas para resarcir a los ahorristas, dando prioridad a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, pidió resultados concretos a los funcionarios encargados de atender la situación y advirtió que no aceptará falta de acción.

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La crisis se originó tras la disolución de Ueno Bank, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP).

La medida afectó a aproximadamente 2,94 millones de clientes, entre ellos particulares y entidades previsionales, como el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos fondos permanecen congelados.

En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana también marcó diferencias con la gestión de su antecesor y señaló que concentrará sus esfuerzos en los asuntos internos del país.

“Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro”, sostuvo. Asimismo, pidió a sus ministros limitar los viajes al exterior y realizarlos únicamente cuando exista una razón impostergable.

El nuevo mandatario también ratificó su compromiso con los principios del Partido Colorado o Asociación Nacional Republicana (ANR), agrupación política que ha gobernado Paraguay durante más de siete décadas.

Completa el mandato hasta 2028

Alliana asumió la Presidencia luego de que Santiago Peña fuera declarado culpable en un juicio político, realizado en ausencia, por sus vínculos con Ueno Bank, entidad que durante su Gobierno recibió millonarios recursos de instituciones estatales.

La sucesión quedó encaminada después de que, el jueves, la Cámara de Diputados rechazara la apertura de un juicio político contra Alliana. El ahora presidente había sido compañero de fórmula de Peña en las elecciones generales de 2023.

Con su juramentación, completará el actual periodo presidencial, que se extenderá hasta agosto de 2028. En tanto, Antonio Barrios, quien renunció previamente a su escaño como senador oficialista, juró como nuevo vicepresidente.

Antes de que estallara el caso Ueno Bank, Alliana había anunciado que retiraría su precandidatura presidencial para las elecciones internas del Partido Colorado de 2027 y los comicios generales de 2028.

Elaborado con información de EFE.