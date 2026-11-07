Pedro Alliana juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. EFE/ Juan Pablo Pino
Pedro Alliana juró este viernes ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución, en un juicio político, de Santiago Peña, en medio de la tormenta que detonó en el país el cierre del Ueno bank, vinculado al saliente mandatario. EFE/ Juan Pablo Pino
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Redacción Gestión
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El compromiso fue expresado durante su primer mensaje a la nación, luego de asumir el cargo tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político.

“Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, manifestó Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente.

En ese sentido, pidió resultados concretos a los funcionarios encargados de atender la situación y advirtió que no aceptará falta de acción.

La crisis se originó tras la disolución de Ueno Bank, ordenada el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana también marcó diferencias con la gestión de su antecesor y señaló que concentrará sus esfuerzos en los asuntos internos del país.

“Yo voy a ser un presidente que se ocupa del Paraguay adentro”, sostuvo. Asimismo, pidió a sus ministros limitar los viajes al exterior y realizarlos únicamente cuando exista una razón impostergable.

Completa el mandato hasta 2028

La sucesión quedó encaminada después de que, el jueves, la Cámara de Diputados rechazara la apertura de un juicio político contra Alliana. El ahora presidente había sido compañero de fórmula de Peña en las elecciones generales de 2023.

Con su juramentación, completará el actual periodo presidencial, que se extenderá hasta agosto de 2028. En tanto, Antonio Barrios, quien renunció previamente a su escaño como senador oficialista, juró como nuevo vicepresidente.

Elaborado con información de EFE.

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