Santiago Peña, ahora expresidente de Paraguay, tuvo que renunciar a su cargo ante la crisis generada por Ueno Bank.
Santiago Peña, ahora expresidente de Paraguay, tuvo que renunciar a su cargo ante la crisis generada por Ueno Bank.
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Agencia Bloomberg
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Funcionarios del brazo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo sospecharon que algo no estaba bien casi desde el momento en que cruzaron las puertas de Ueno Bank SA en Paraguay.

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