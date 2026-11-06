El elegante edificio de oficinas en Asunción, apodado “The Matrix”, estaba abarrotado de empleados jóvenes. Los paneles de vidrio, la madera pulida y las sofisticadas obras de arte parecían más propios de una startup con abundante efectivo que de una empresa que atendía a algunas de las personas más pobres del país. Los ejecutivos del banco ofrecieron un almuerzo en un salón privado con chefs y mayordomos, un despliegue que los empleados del BID, acostumbrados a menos ostentación, consideraron excesivo.

BID Invest evaluaba tomar una participación accionaria en Ueno, pero la visita de 2025 generó demasiadas señales de alerta, según personas familiarizadas con lo ocurrido, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa. Un portavoz de BID Invest declinó hacer comentarios.

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Quince meses después, el rápido colapso del banco repercute en la política, la comunidad empresarial y la vida de los ahorristas del país, que despertaron esta semana y descubrieron que no podían acceder a sus cuentas. El accionista controlador Miguel Vázquez, uno de los hombres más ricos de Paraguay, está en prisión. El presidente Santiago Peña, quien anteriormente fue inversor en la matriz del banco, ofreció su renuncia ante la amenaza de un juicio político. El director del banco central, exfuncionario de Ueno, renunció. Y ahora las calles están llenas de manifestantes que exigen saber qué ocurrió y quién es responsable.

Incluso BID Invest, que otorgó a Ueno un préstamo de casi US$ 20 millones en 2024, aún no ha recuperado todo el dinero, según las personas familiarizadas con el asunto.

La Cámara de Diputados de Paraguay votó por unanimidad el jueves a favor de someter a Peña a un juicio político. Una sesión posterior del Senado para decidir si aceptaba la renuncia de Peña —lo que le otorgaría mayor inmunidad que una destitución— se frustró después de que legisladores abandonaran la sala en protesta. Peña o un representante podrán presentar ahora su defensa el viernes ante el Senado, según el presidente de la cámara.

Sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay.

Peña solicitó el viernes una prórroga de 72 horas para presentar su defensa y dijo en una publicación en redes sociales que había recibido las acusaciones a última hora del jueves y que no había tenido tiempo suficiente para responder. No está claro si el Senado planea aplazar el proceso o continuar según lo previsto.

El escándalo marca una rápida caída para Peña y supone otro golpe a los esfuerzos del presidente Donald Trump por ampliar la influencia de EE.UU. en América Latina. El secretario de Estado Marco Rubio había presentado a Paraguay como un modelo para la región, destacando la histórica lealtad del gobierno a Taiwán en una región dominada por la inversión china. El secretario del Tesoro Scott Bessent se reunió con Peña en Washington hace apenas dos semanas.

Y apenas hace un mes Peña aseguraba a la población que no había nada de qué preocuparse con Ueno y defendía la supervisión del banco central.

Digital desde el inicio

Ueno había formado parte de la historia de éxito de Paraguay: una fintech de rápido crecimiento y concebida desde el inicio como una empresa digital que estaba incorporando por primera vez al sistema financiero formal a nuevos clientes, muchos de ellos de bajos ingresos. Parecía formar parte de una ola de nuevas firmas financieras en América Latina que estaban desafiando a los actores tradicionales y permitiendo a consumidores en ascenso económico acceder al crédito.

Se convirtió en el sexto mayor banco de Paraguay por depósitos tras su fusión en 2024 con Visión Banco y una agresiva estrategia para captar fondos públicos. Los depósitos del sector público se dispararon después de que Peña asumiera el cargo en 2023 y alcanzaron unos 5 billones de guaraníes (US$ 869 millones), equivalentes al 29% de los depósitos del banco, a fines de junio.

A primera hora del martes, los reguladores intervinieron el banco y lo declararon en “proceso de resolución” por bajos de niveles de solvencia. Más tarde ese mismo día, las autoridades allanaron la mansión de Vázquez en Asunción, repleta de obras de arte. La policía encontró automóviles de lujo alineados en su garaje, entre ellos un Porsche, un Bentley y un Mercedes, que según medios locales tenían un valor superior a US$ 1.4 millones.

No está claro qué ocurrirá con los fondos del gobierno tras el cierre del banco. El seguro de depósitos de Paraguay garantiza ahorros de hasta US$ 38,000, y los legisladores aprobaron el miércoles una ley que ordena al banco central acelerar los pagos del seguro de depósitos a los ahorristas con dinero atrapado en la entidad. Más de 1 millón de paraguayos —en un país de poco más de 6 millones de habitantes— abrieron su primera cuenta bancaria a través de Ueno, según el banco.

Incluso los jugadores de la selección paraguaya —héroes nacionales hace pocos meses tras derrotar a la poderosa Alemania en el Mundial— están atrapados en el problema e intentan recuperar el equivalente a millones de dólares depositados en Ueno, patrocinador oficial del equipo.

La intervención del banco se produjo días después de que medios locales informaran que los reguladores habían descubierto que Ueno concedió préstamos a empresas vinculadas a Grupo Vázquez, el holding controlado por Miguel Vázquez, que excedían ampliamente los límites legales y no habían sido clasificados correctamente. Ya en 2025, el equipo de BID Invest había detectado problemas similares con préstamos entre empresas vinculadas.

Otros aspectos de las operaciones del banco también generaron alarma en BID Invest. Ueno reportaba una tasa de créditos morosos de apenas 2%, la mitad del nivel registrado por sus competidores con más experiencia.

Ueno Bank comenzó a enfrentar un creciente escrutinio público a principios de septiembre, cuando el diario local ABC empezó a publicar documentos internos y comunicaciones del banco central que advertían sobre sus prácticas crediticias. El banco central abrió una investigación formal sobre Ueno más tarde ese mes y finalmente obligó a la entidad a corregir sus libros. Una vez realizados los ajustes, el índice de solvencia del banco cayó por debajo del mínimo exigido de 50%.

Pobreza en Paraguay

El colapso supone un golpe especialmente doloroso para un país que durante años había buscado proyectar una imagen de estabilidad política y económica ante los inversores extranjeros, pese a ser una de las naciones más pobres de Sudamérica. También dejó al descubierto las divisiones dentro del Partido Colorado, que ha dominado la política paraguaya durante la mayor parte de las últimas siete décadas, mientras la atención se centra ahora en quién sucederá a Peña.

“La cuestión central aquí es cómo evolucionará la situación política”, dijo Luis Breuer, exfuncionario del banco central y del Fondo Monetario Internacional. “Si Paraguay entra en un período de inestabilidad política, porque el propio vicepresidente también está siendo cuestionado por algunos sectores de la sociedad, podría tener un impacto sistémico sobre la economía que afecte a todos, no solo a los depositantes de una institución”.

Las perspectivas políticas de Peña se desplomaron el jueves después de que el patriarca de su partido, el expresidente Horacio Cartes, pidiera someterlo a un juicio político. Cartes había ayudado a impulsar la carrera política de Peña al nombrarlo ministro de Hacienda, antes de que su movimiento político lo llevara a la presidencia en 2023. Sin embargo, su relación se había deteriorado más recientemente a medida que Peña construía su propia base de poder dentro del Partido Colorado, que Cartes aún dirige.

Trump levantó en octubre de 2025 las sanciones financieras contra Cartes, impuestas dos años antes por el gobierno de Joe Biden por presunta corrupción, acusaciones que Cartes negó. Peña celebró públicamente la medida, aunque aseguró que su gobierno no había hecho gestiones ante Washington para lograrla.

En marzo, Ueno Bank vendió US$ 350 millones en bonos en los mercados internacionales de capitales, un récord para una emisión de deuda corporativa paraguaya. El martes, los títulos cotizaban a 85 centavos por dólar de valor nominal. Al cierre del mercado el jueves, su precio había caído a menos de 10 centavos.