Para un banco con unos 1.32 billones de pesos (US$ 71,100 millones) en depósitos, ofrecer unos 40 millones de pesos en autos gratis representa un costo insignificante. (Foto: Povozniuk / iStock)
Para un banco con unos 1.32 billones de pesos (US$ 71,100 millones) en depósitos, ofrecer unos 40 millones de pesos en autos gratis representa un costo insignificante. (Foto: Povozniuk / iStock)
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Agencia Bloomberg
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Los bancos llevan décadas buscando formas de atraer nuevos clientes: desde ofrecer dinero por abrir una cuenta hasta, antiguamente, regalar una tostadora. Grupo Financiero Banorte, uno de los mayores bancos de México, apuesta ahora por algo más ambicioso: la posibilidad de ganar un auto.

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