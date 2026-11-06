En septiembre, Banorte comenzó a sortear un Hyundai Creta al día hasta diciembre. Los clientes reciben una participación por cada 10,000 pesos (US$ 540) de dinero nuevo que depositen, ya sea al abrir una cuenta o aumentar el saldo de una existente.

La promoción, es la apuesta más reciente de un banco mexicano de larga trayectoria para atraer más dinero, mientras las entidades tradicionales enfrentan una presión cada vez mayor de competidores digitales que ofrecen tasas de interés de dos dígitos. Por ahora, muchos de los bancos más grandes siguen captando depósitos pese a la intensa competencia.

“Esta estrategia se traduce en resultados concretos”, dijo el martes Marcos Ramírez , director general de Banorte, en conferencia telefónica con medios de comunicación.

Los depósitos de Banorte crecen más rápido que el promedio del sistema, al igual que los de su mayor rival, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, según datos del regulador bancario del país hasta agosto.

Los clientes hacen fila para utilizar los cajeros automáticos en una sucursal de Grupo Financiero Banorte en la Ciudad de México.

Los depósitos de Banorte subieron 13% en el tercer trimestre respecto al año anterior, según los resultados del banco publicados el martes. La dirección de la entidad señaló que los saldos sin intereses crecen a un ritmo de 12%, por encima del crecimiento de 11% de sus préstamos.

Los bancos digitales ganan terreno en México y aumentan su participación en el mercado de depósitos, incluso después de que bajaron sus tasas de interés iniciales, que eran elevadas, según Íñigo Vega , analista de Jefferies Financial Group Inc. Sin embargo, los bancos tradicionales mantienen una ventaja tan amplia que pueden permitirse que sus rivales fintech crezcan a un ritmo aún mayor, escribió en una nota el martes, “lo que deja pocos motivos para competir en tasas de interés con los nuevos actores por ahora”.

Para un banco con unos 1.32 billones de pesos (US$ 71,100 millones) en depósitos, ofrecer unos 40 millones de pesos en autos gratis representa un costo insignificante, dijo Gilberto García , director de asesoramiento estratégico de Miranda Partners.

“Se trata de un uso inteligente de la economía conductual”, señaló. “Regalar autos, aunque sea mediante sorteos, sin duda llama la atención de la gente con una inversión en marketing relativamente pequeña, lo que compensa el hecho de que la mayoría de los bancos tradicionales simplemente no pueden competir por los depósitos en cuanto a tasas de interés”.