La noche del jueves 15 de octubre, uno de los edificios más reconocibles de Lima estrenó una nueva iluminación para celebrar los 75 años de BBVA en el Perú. La emblemática sede central del banco, ubicada en San Isidro, fue protagonista de una celebración que reunió a más de mil personas, entre clientes, aliados estratégicos y colaboradores, para compartir un momento significativo en la historia de la entidad financiera.

La nueva iluminación de la torre va más allá de una renovación arquitectónica. El edificio, que forma parte del paisaje urbano de la capital, adquiere una nueva presencia nocturna y se convierte en un símbolo de la evolución de una institución que ha crecido junto al país.

El encuentro contó con la presencia de Alex Fort Brescia, presidente de BBVA Perú, quien reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo y el progreso del país. “La confianza de nuestros clientes es nuestro mayor patrimonio”, destacó, poniendo en valor una relación construida a lo largo de generaciones y que constituye uno de los pilares de la trayectoria del banco.

Esa historia comenzó en 1951, con la fundación del Banco Continental. Desde entonces, la entidad ha sido parte de distintas etapas del desarrollo económico del Perú, acompañando los proyectos de millones de personas, el crecimiento de empresas y emprendedores y las aspiraciones de generaciones que han contribuido a transformar el país.

Para Fernando Eguiluz, CEO de BBVA en Perú, este aniversario representa, ante todo, una oportunidad para reconocer a quienes han hecho posible esa trayectoria. Clientes, colaboradores y aliados han sido parte fundamental de una historia construida a lo largo de siete décadas y media, y que hoy plantea nuevos desafíos para el banco.

Si los primeros 75 años de BBVA en el Perú han estado marcados por su capacidad de adaptarse a los cambios del país, los próximos estarán profundamente vinculados a la transformación tecnológica. La digitalización ya ha cambiado la manera en que las personas gestionan sus finanzas y se relacionan con los bancos, dando paso a servicios más ágiles, accesibles y personalizados.

En ese escenario, la inteligencia artificial representa una de las mayores oportunidades para seguir transformando la experiencia bancaria. Su potencial no se limita a incorporar nuevas herramientas, sino que abre la posibilidad de revisar la manera en que se diseñan los servicios, se resuelven las necesidades de los clientes y se desarrollan nuevas capacidades dentro de la organización.

Para Benjamín Chávez, Head of AI Transformation de BBVA, el verdadero desafío está en aprovechar esta tecnología para repensar los procesos desde su origen y ofrecer una experiencia más sencilla, eficiente y adaptada a las necesidades de cada persona.

Para BBVA, el desafío de los próximos años será aprovechar el potencial de la tecnología para hacer más sencilla la vida de sus clientes. Una transformación que exigirá nuevas capacidades y formas de trabajar, sin perder la cercanía y la confianza que han sostenido su relación con millones de peruanos.

La celebración dejó también una imagen que permanecerá en el paisaje de Lima. La nueva iluminación de la sede central de BBVA no solo pone en valor uno de los edificios más reconocibles de la ciudad, sino que proyecta hacia el futuro la historia de una institución que mantiene su vocación de seguir creciendo junto al Perú.

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