“Cada vez van a venir ataques más poderosos. Lo que preocupa es que limite la competencia. Cada vez los bancos centrales van a exigir, probablemente, más requisitos para entidades financieras que hacen pagos, por ejemplo, y eso creo que puede limitar la competencia, ese es un riesgo presente”, aseveró Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) durante el evento.

“Los riesgos cibernéticos y de ciberseguridad son claramente los más importantes, sobre todo porque no sabemos cómo van a terminar siendo en el futuro, sumado por supuesto a la inteligencia artificial”, expresó en la misma línea Sergio Espinosa, superintendente de la SBS.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Escasez de personal

Enfatizó la necesidad de que las entidades financieras se protejan frente a los riesgos cibernéticos y que, al mismo tiempo, el regulador garantice que ello se cumpla.

“Eso (la supervisión de ciberseguridad) no es simple. Requiere de un perfil de supervisor distinto, más escaso, por cierto, en el mercado laboral”, señaló.

En tal sentido, comentó que la superintendencia está “teniendo problemas” para captar personal especializado en ciberseguridad, pues compite con bancos y otras instituciones.

Sergio Espinosa, jefe de la SBS.

“Estamos trabajando mucho en reordenar la superintendencia para enfrentarlo (el creciente riesgo en ciberseguridad), porque creo que es el principal riesgo, claramente, un entorno financiero totalmente digitalizado”, expuso.

“El problema para las entidades digitales es que en general hay que gastar mucho para empezar a ver los resultados. Existen muchas empresas tecnológicas en la bolsa de Nasdaq (Estados Unidos) que siguen gastando, pero todavía no llega el ingreso. Pero eso en un banco es fatal” advirtió Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de banca y microfinanzas, al argumentar que una situación de pérdidas consecutivas en un banco puede generar desconfianza entre el público.

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de banca y microfinanzas de la SBS. (Foto: Diana Chávez/GEC)

Presiones

Sergio Espinosa refirió que junto a los riesgos de ciberseguridad otros relevantes para el sector financiero son el clima, pues fenómenos como El Niño son cada vez más frecuentes y severos, y el geopolítico, pues guerras en otras partes del mundo causan presiones inflacionarias.