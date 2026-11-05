Exigencias. Cada vez serán mayores en ciberseguridad, según el BCRP.(Autor:NicoElNino/Fuente:iStock)
Exigencias. Cada vez serán mayores en ciberseguridad, según el BCRP.(Autor:NicoElNino/Fuente:iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El sistema financiero debe gestionar diferentes riesgos, y uno que trasciende las coyunturas es la ciberseguridad, manifestaron autoridades estatales durante la edición 60 de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban 2026), organizada junto con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

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