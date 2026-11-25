Juan Stoessel, CEO de Casa Andina, señaló que entre los factores que acompañaron el buen perfomance destaca la evolución positiva de las tarifas y la ocupación de sus hoteles. Además, recordó que durante este año, la empresa amplió su presencia en el departamento de Ica; además, de abrir su segundo establecimiento bajo la marca Casa Andina Premium en Cusco.

“Son dos propiedades excelentes, las cuales desde el primer momento han recibido una aceptación muy grande de parte de nuestros clientes”, indicó durante su participación en la CADE Ejecutivos 2026.

Impacto de la visita del Papa León XIV

Stoessel reconoció que otro de los factores que favoreció al sector hotelero fue la reciente visita del Papa León XIV, que generó un importante movimiento de visitantes en las ciudades incluidas en su recorrido. En la experiencia de Casa Andina, el impacto fue especialmente favorable en sus sedes de Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

“En esas plazas, la ocupación hotelera pasó de niveles habituales de entre 65% y 70% a registros de hasta 100% durante el periodo de la visita. En Lima, en cambio, el efecto fue menos marcado debido a la mayor oferta de hoteles en la capital, aunque también se recibió una importante cantidad de visitantes procedentes de distintas partes del país y del extranjero”, expresó.

Nuevas aperturas 2027

De cara al próximo año, la compañía tiene previsto inaugurar un nuevo hotel en el departamento de San Martín, que marcará su ingreso a esta región. Además, se ha propuesto abrir otros dos establecimientos durante el 2027.

“Las ubicaciones de estos dos nuevos hoteles, de momento, queremos mantenerlo en reserva. Sin embargo, los proyectos están avanzandos y pronto tendremos novedades”, añadió.

En ese contexto, Stoessel recordó que la cadena trabaja con distintos modelos para incorporar hoteles a su portafolio. Uno de los formatos coresponden a nuevos proyectos construidos, mientras que otros aluden a establecimientos que ya operaban y cuya gestión pasa a manos de Casa Andina para su remodelación y renovación.

“También tenemos hoteles franquiciados, en los que la compañía se concentra principalmente en la comercialización. Para las aperturas previstas en 2027, la empresa contempla distintos esquemas, entre ellos franquicias, contratos de management y otros”, detalló.

En el 2026, Casa Andina fortaleció su presencia en el país con una nueva sede en el Cusco, donde ya tiene presencia. (Foto: Tripadvisor).

Optimismo de Casa Andina frente al FEN

Respecto a las perspectivas para el 2027, el directivo afirmó que el Fenómeno El Niño (FEN) representa un factor que podría afectar la actividad hotelera, especialmente, en la zona norte del país. No obstante, la compañía ya trabaja en estrategias para impulsar nuevamente los destinos perjudicados por este evento climático.

“Estamos viendo cómo empezar a promocionar estos destinos que pueden ser más afectados. Aunque creemos que una vez finalizado el evento, rápidamente nos vamos a recuperar y mantendremos el crecimiento”, finalizó.