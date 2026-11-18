La cadena de hoteles Casa Andina amplió su presencia en Cusco con la apertura de Casa Andina Premium Cusco El Mercado, su quinto hotel en la ciudad imperial y el segundo bajo su marca Premium. El establecimiento cuenta con 32 habitaciones y está ubicado en una casona del centro histórico, a minutos de la Plaza Mayor de la ciudad.

Con esta incorporación, la cadena suma una nueva propiedad a su oferta en uno de los principales destinos turísticos del país. El hotel también alberga el restaurante Alma Restaurante & Bar, según informó la compañía.

“Esta apertura representa un nuevo paso en nuestra estrategia de crecimiento y expansión en destinos clave del país. Este año hemos fortalecido nuestra presencia en Ica y Cusco. Seguimos enfocados en mejorar la experiencia de nuestros huéspedes y en desarrollar operaciones cada vez más sostenibles”, sostuvo Juan Stoessel, CEO de Casa Andina.

Expansión en Cusco y otras ciudades

La apertura se enmarca en el plan de crecimiento que Casa Andina adelantó para la segunda mitad de 2026. En agosto, su CEO, Juan Stoessel, señaló que la cadena preparaba tres nuevas aperturas para ese periodo, entre ellas un segundo hotel Premium en Cusco.

En esa oportunidad, el ejecutivo también informó que la compañía había abierto un hotel Casa Andina Standard en Ica y que negociaba la incorporación de nuevos establecimientos en otras partes del país. Además, mencionó que evaluaba un proyecto hotelero adicional en Cusco, bajo la marca Centro by Casa Andina, cuya apertura se contemplaba inicialmente para fines de 2026 o comienzos de 2027.

El hotel Casa Andina Premium Cusco El Mercado está ubicado en el centro histórico de Cusco, a pocos minutos a pie de la Plaza Mayor. (Foto: Casa Andina)

La estrategia de expansión también contempla nuevas incorporaciones para el próximo año. Stoessel indicó que la meta era sumar tres hoteles en 2027 -aunque no adelantó sus ubicaciones-, con propuestas correspondientes a sus distintas categorías: cinco, cuatro y tres estrellas.

Con esta apertura, Casa Andina continúa ampliando su operación hotelera en el país. En su página web, la cadena promociona actualmente su oferta en 47 hoteles a nivel nacional, una red que reúne establecimientos de distintas categorías y propuestas de alojamiento.