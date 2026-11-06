La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. por no haber acreditado, dentro del plazo establecido, el levantamiento de la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, que motivó su sometimiento a régimen de intervención.

Mediante la Resolución SBS N° 02657-2026, publicada hoy en el diario El Peruano, se excluyó a Financoop Ltda. del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de la fecha, quedan prohibidas las siguientes acciones respecto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda.:

Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.

Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra.

Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.

Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.

Constituir medida cautelar contra sus bienes.

SBS. (Foto: GEC)

La SBS designó a Silvia Patricia Claro Silvano y July Jormerih Salguero Consuelo como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda.

La norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.