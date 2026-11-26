El sector constructor evidencia una ralentización del ritmo de crecimiento desde septiembre y continuaría esta tendencia en los siguientes meses, proyectó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Luego del avance de 8.8% en septiembre, la actividad constructora se habría desacelerado al crecer solo 6.7% en octubre. De esta manera, el sector dejó a de avanzar a doble dígito por segundo mes consecutivo.

“No está decreciendo el sector ni mucho menos, pero el ritmo que se tenía ya no se mantiene y no creemos sinceramente que esto pueda revertirse. Hay una fuerte inflación, el crecimiento de tasa de interés y sobre todo el fenómeno El Niño, que son barreras muy potentes que vamos a tener que enfrentar en el sector”, dijo Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco.

Luego del avance de 8.8% en septiembre, la actividad constructora se habría desacelerado al crecer solo 6.7% en octubre. (Imagen: Capeco)

Esta reciente medición se mantuvo positiva debido a que se recuperó ligeramente la generación de obra pública, aunque aún con problemas. El gremio indica que aunque se viene avanzando en el nivel de ejecución presupuestal, se estima que se dejarán de ejecutar más de S/ 18,000 millones en obras públicas.

“La obra pública después de dos trimestres complicados en este año, se ha recuperado, pero su perspectiva de crecimiento al cierre del año no es muy grande, es de 2.2%”, refirió Valdivia.

En tanto, Capeco advierte que el consumo de cemento enfrenta el resultado más bajo del año. Esto podría estar asociado al encarecimiento de los materiales de construcción pues el precio del cemento ha crecido 3.4%.

¿Cómo se cerraría el año?

Por ahora, de enero a octubre, se estima que la actividad constructora presenta una tasa de crecimiento de 10.2%. Sin embargo, para el cierre del 2026 se espera una desaceleración mayor con un avance de 9.2%.

A pesar de estas perspectivas, desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las últimas proyecciones prevén que la construcción alcance un crecimiento de 10.7% al finalizar el año.

Cabe indicar que el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales (IAPM) indica que la construcción crecería este año a su tasa más alta desde 2012 -excluyendo el periodo de pandemia-, debido a una mayor ejecución de proyectos privados, la recuperación del mercado inmobiliario, y el avance de la inversión pública, principalmente de los gobiernos regionales y locales.