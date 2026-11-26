La inteligencia artificial comienza a ganar espacio en las operaciones empresariales, pero su incorporación todavía plantea una pregunta para los líderes de negocio: ¿cómo conseguir que esta tecnología se traduzca en mayor productividad y resultados concretos? Ese fue uno de los principales temas abordados durante la sesión sobre IA de CADE Ejecutivos 2026, en la que especialistas analizaron las dificultades que enfrentan las organizaciones para aprovechar su potencial.

La discusión se desarrolló durante la sesión sobre inteligencia artificial, con la participación de Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot, y Brooke Weddle, socia senior de McKinsey & Company.

Ambos especialistas abordaron las brechas de implementación, los cambios en el empleo y las condiciones que necesitan las empresas para obtener valor de estas herramientas.

¿Por qué la adopción de IA todavía no se traduce en resultados para las empresas?

En Perú, una de cada tres empresas reporta haber implementado alguna solución de inteligencia artificial (IA), pero solo entre 7% y 8% habría alcanzado un alto nivel de madurez en su adopción, según los datos mencionados por Laguna durante su exposición. La brecha evidencia que buena parte de las compañías todavía se encuentra en etapas iniciales de implementación, evaluación o prueba de estas herramientas.

El ejecutivo también señaló que, en Latinoamérica, solo el 6% de las instituciones reporta haber conseguido un impacto significativo con esta tecnología. En ese contexto, advirtió que “adoptar IA por adoptar no es necesariamente generar valor”.

Para avanzar en ese proceso, planteó tres fases de adopción. La primera consiste en facilitar el acceso de los colaboradores a herramientas de IA, especialmente a quienes realizan labores operativas digitales. Según estimó, estas soluciones pueden optimizar alrededor de cuatro horas de trabajo a la semana, aunque el ahorro podría ser mayor en determinados puestos.

La segunda etapa apunta a identificar los procesos críticos que pueden beneficiarse de la automatización o el soporte de estas herramientas. Para Laguna, la selección debe responder al retorno de inversión, pues no todas las operaciones justifican incorporar inteligencia artificial. En esta tarea también deben participar los trabajadores que conocen de primera mano las actividades cotidianas y pueden identificar oportunidades de mejora.

La tercera fase supone transformar la experiencia de clientes, proveedores y otros usuarios mediante soluciones basadas en IA. Sin embargo, el CEO de PathPilot consideró que las compañías deben llegar a este nivel después de desarrollar cierta madurez en el uso de las herramientas y en la optimización de sus procesos internos.

La distancia entre adopción e impacto también fue abordada por Weddle. La ejecutiva de McKinsey señaló que, según una investigación de 2025, el 88% de las organizaciones reportó utilizar inteligencia artificial en al menos una función del negocio, pero más del 80% no registró un impacto tangible a nivel empresarial.

A su juicio, las compañías que consiguen capturar mayor valor no se limitan a incorporar herramientas en sus operaciones existentes, sino que rediseñan sus flujos de trabajo y modelos operativos. En ese proceso, la gestión del cambio adquiere relevancia: las organizaciones líderes destinan cinco veces más inversión a este aspecto que otras compañías.

PathPilot y McKinsey abordaron cómo transformar la adopción de IA en productividad y generación de valor.

¿Qué cambios provocará la inteligencia artificial en el empleo y las organizaciones?

La transformación también alcanzará la estructura laboral. Weddle señaló que el 75% de los empleos cambiará fundamentalmente con la inteligencia artificial, lo que exigirá rediseñar funciones, capacitar a los trabajadores y desarrollar nuevas habilidades.

La demanda de fluidez en inteligencia artificial crecería siete veces, mientras que las organizaciones esperan reducir entre 35% y 40% sus capas jerárquicas para ganar velocidad y agilidad. La especialista precisó que estas cifras corresponden a organizaciones en general y no exclusivamente al sector público.

En el caso peruano, el análisis de McKinsey presentado durante la sesión identifica oportunidades de automatización que van más allá de las actividades físicas y repetitivas. Los agentes de IA podrían apoyar tareas como revisar solicitudes, procesar documentación y proporcionar información, mientras que las personas conservarían la responsabilidad de las decisiones que requieren criterio.

El potencial de automatización varía según las ocupaciones. Enfermeros y gerentes de operaciones generales, por ejemplo, realizan actividades que demandan interacción interpersonal, coordinación y juicio complejo. En estos casos, la tecnología podría asistir determinadas tareas sin sustituir las responsabilidades generales de esos puestos.

En contraste, secretarios, asistentes administrativos y contadores presentan una mayor exposición a la IA por el peso de actividades vinculadas al procesamiento de información, la documentación y las labores administrativas rutinarias. Weddle remarcó que el impacto dependerá de las tareas que componen cada ocupación y no únicamente del nombre del puesto.

Weddle reconoció que estos cambios generan incertidumbre entre los trabajadores, desde los mandos medios hasta los altos directivos, ante la posibilidad de que sus funciones se modifiquen o desaparezcan. Ante ese escenario, destacó la confianza como uno de los principales factores para que una organización obtenga valor de la IA, y planteó fortalecerla mediante el desarrollo de capacidades, el uso de estas herramientas por parte de los líderes, la comunicación sobre los motivos de su implementación y el refuerzo de los cambios a través de incentivos y mecanismos de evaluación del desempeño.

“La transformación de la inteligencia artificial es, en esencia, una transformación del liderazgo”, resumió Weddle.

La transformación de los procesos, la preparación del talento y la confianza fueron algunos de los retos para implementar inteligencia artificial en las organizaciones.

¿Qué controles deben considerar las empresas al implementar IA?

La implementación de estas soluciones también plantea desafíos económicos y de gestión. Weddle señaló que las organizaciones que avanzan en su adopción están estableciendo mecanismos de gobernanza para evaluar los costos de las inversiones, sus implicancias en la fuerza laboral y los riesgos de cumplimiento.

Como ejemplo, mencionó el caso de una compañía tecnológica que asignaba un presupuesto inicial para experimentar con IA en determinadas áreas y evaluaba los resultados antes de aprobar recursos adicionales. De esta manera, la continuidad de la inversión dependía de la evidencia de valor obtenida.

Laguna advirtió, además, que el consumo de tokens puede generar gastos importantes. Según comentó, algunas empresas han tenido que limitar su uso después de detectar un incremento considerable en esos costos. Por ello, recomendó evaluar cada aplicación y priorizar aquellas que respondan a una necesidad concreta del negocio.

El ejecutivo también planteó que la identificación de oportunidades no debe quedar únicamente en manos de la alta dirección. Los equipos que participan en las operaciones cotidianas pueden proponer mejoras y detectar procesos en los que la tecnología permita reducir costos o elevar la eficiencia.

La supervisión humana es otro aspecto que ambos especialistas consideraron fundamental. “No es solamente automatizar por automatizar, sino también saber cuándo la inteligencia artificial necesita escalar o llevárselo a un humano”, sostuvo Laguna.

“El ser humano debe permanecer en el centro y dentro del proceso, incluso si tenemos la oportunidad de trasladar buena parte del trabajo transaccional a la inteligencia artificial”, señaló Weddle. Añadió que esto permite que las personas eleven sus capacidades y se concentren en aportar un valor diferencial.