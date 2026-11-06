Yape funciona en Perú y Bolivia. | Composición: Freepik / Yape
Yape funciona en Perú y Bolivia. | Composición: Freepik / Yape
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

Yape se ha convertido en un aplicativo de uso masivo en Perú, y apunta a lograr lo mismo en el país vecino del Altiplano.

TE PUEDE INTERESAR

¿Hará una compra online?: 4 formas de reconocer si la tienda es confiable
Peruanos en el top de países que más usan billeteras móviles: ¿superan a Chile?
Billeteras digitales: ¿qué opción ahora usan peruanos para mover dinero sin cuenta bancaria?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.