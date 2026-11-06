“En Yape, en Perú hay cerca de 20 millones de usuarios y en Bolivia, son cerca de 5 millones. Y lo lindo es que hemos podido hacer conexiones entre personas y negocios que antes se realizaban únicamente a través del intercambio de monedas”, manifestó Rufino Arribas, chief business officer de Yape, durante Felaban 2026.

En noviembre del 2025, el líder de Yape en Bolivia, Carlos Andrés Lepesqueur, declaró que el aplicativo se encaminaba ese año a terminar con 4 millones de usuarios en ese país. En dicha oportunidad, aseguró también que el objetivo era llegar a la mitad de la población boliviana entre el 2027 y el 2028.

Según el censo del 2024, Bolivia contaba con una población de más de 11.3 millones de habitantes, es decir, la mitad serían algo más de 5.6 millones de personas.

Arribas refirió que al principio tenían la “creencia” que las personas en Perú y Bolivia “no iban a ser tan digitales”, pero la realidad no fue así. “Todos utilizan WhatsApp y Facebook”, agregó.

El número de usuarios de Yape en Bolivia solo en octubre del 2024 era de 2 millones. Es decir, en dos años se ha más que duplicado.

En Perú hay cerca de 20 millones de usuarios de Yape. Foto: Andina.

Préstamos

En el plano local, hay más de 2 millones de peruanos que han adquirido un crédito a través del app del BCP, siendo la primera vez que tuvieron acceso a un financiamiento formal, destacó Arribas.

“Pensemos en la población del Perú, 34 millones de habitantes. Sería bueno que esos 2 millones (con crédito de Yape) sean 5 o 6 millones porque son personas que igual necesitan el préstamo y en vez de ir por la vía formal, seguramente están yendo por la informal. Y creo que los modelos de neobanca permiten la desmaterialización, el ya no tener que acercarse a la agencia”, expresó el ejecutivo.

“Por el lado del préstamo hay mucho espacio (para crecer)”, acotó.

Arribas enfatizó que el crédito impulsa la economía local y resaltó que en los canales digitales los costos operativos son “bastante menores” en comparación con canales físicos, lo que “ha ayudado a dinamizar” un aplicativo como Yape.

Refirió, además, que cada vez se realizarán más transferencias transfronterizas a través del app del logo morado.

Yape comenzó a otorgar créditos a mediados del 2022, asignándolos también a personas que hasta ese momento no tenían acceso al sistema financiero.

Regulación

El gerente de Yape afirmó que la regulación no ha sido un impedimento, sino un facilitador del desarrollo de Yape, y aseguró, en ese sentido, que la experiencia ha sido “bastante buena” tanto en Perú como en Bolivia, pues hubo “apertura” por parte de ambos supervisores.

“Es muy importante establecer reglas de juego claras y mantener una valla mínima de seguridad, porque pensemos en que todos estamos en la misma pecera; si viene alguien que contamina, nos contaminamos absolutamente todos, esto es un ecosistema”, advirtió.

Aplicativo. Más de 2 millones de peruanos obtuvieron un crédito por Yape. Composición: Andina / Yape

Supervisión

Rufino Arribas aseguró que una regulación con reglas claras y efectivas invita a que entren nuevos jugadores al mercado, lo que finalmente termina beneficiando al cliente.