"[El sector privado] Podemos contribuir con gestión, tecnología e innovación, construir alianzas con el Estado, la academia y la sociedad civil, y usar nuestra voz para mantener la educación, la salud y el empleo al centro del debate nacional", dice el CEO de Yape. //Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
"[El sector privado] Podemos contribuir con gestión, tecnología e innovación, construir alianzas con el Estado, la academia y la sociedad civil, y usar nuestra voz para mantener la educación, la salud y el empleo al centro del debate nacional", dice el CEO de Yape. //Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
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Raimundo Morales
Raimundo Morales

Durante las últimas tres décadas, el empresariado peruano no se limitó a invertir y generar empleo. También participó en la construcción del modelo económico que permitió al país crecer a tasas de hasta 9% anual -como ocurrió en 2008-, reducir la pobreza de casi el 60% al 20% de la población y ampliar oportunidades para millones de peruanos.

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