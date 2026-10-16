"La mayoría de los expertos considera baja la probabilidad de una vacancia presidencial, dada la composición actual del Senado. Esto, por sí solo, podría ser un factor determinante para que la confianza para invertir se mantenga elevada". (Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión)
"La mayoría de los expertos considera baja la probabilidad de una vacancia presidencial, dada la composición actual del Senado. Esto, por sí solo, podría ser un factor determinante para que la confianza para invertir se mantenga elevada". (Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión)
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Daniel Velandia
Daniel Velandia

No han pasado más de tres años desde que la economía peruana enfrentó diversos choques exógenos que la llevaron a una recesión en 2023. Ahora, el país está lidiando con los efectos del conflicto en Oriente Medio y un fenómeno de El Niño (FEN) que, según los expertos, podría ser el más fuerte desde la década de 1950.

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