Según el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, el Gobierno de Keiko Fujimori está que subestima la dimensión del fenómeno El Niño, por lo que instó a apostar por decretos de urgencia en vez de esperar por las facultades legislativas pedidas al Congreso.

“Mi impresión es que el Gobierno está subestimando a El Niño (...) En los malos tiempos, el Gobierno tiene que gastar. Sobre todo, un gobierno que tiene recursos tiene que hacer eso, y El Niño es un mal tiempo”, expresó en RPP.

Mendoza anotó que se aguarda un déficit fiscal de 1.4% por debajo del 1.8% previsto para este 2026, a pesar de que se necesitarán recursos para las emergencias y reconstrucción de zonas afectadas por el evento meteorológico.

Insistió en que el Gobierno no debe esperar la aprobación de facultades para tomar decisiones relacionadas con El Niño, ya que para ello existen los decretos de urgencia.

“No deberían haber esperado esta delegación de facultades, básicamente porque temas como El Niño se enfrentan con decretos de urgencia”, subrayó, no sin antes resaltar que medidas así se emplearon durante la pandemia.

Por otro lado, sostuvo que es insuficiente la política fiscal prevista para el 2027, así como la inversión pública para atender los daños del FEN.

Mendoza enfatizó que la inversión pública subiría apenas cerca de 3.7%, cuando debería “andar creciendo un 15% o 20%”.

A su criterio, los efectos de El Niño podrían ser más graves que en 1982-1983, cuando el PBI cayó 10% y la inflación repuntó 125%.

El exministro recordó que las inundaciones afectarían principalmente a la agricultura y la agroexportación en el norte; mientras que en el sur, la sequía pondría en riesgo la ganadería.

“Estos Niños son macroeconómicamente potentes, poderosos”, concluyó.