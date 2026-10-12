Estos niños son macroeconómicamente potentes, poderosos”, mencionó el extitular del MEF. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Según el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, el , por lo que instó a apostar por decretos de urgencia en vez de esperar por las facultades legislativas pedidas al Congreso.

“Mi impresión es que el Gobierno está subestimando a El Niño (...) En los malos tiempos, el Gobierno tiene que gastar. Sobre todo, un gobierno que tiene recursos tiene que hacer eso, y El Niño es un mal tiempo”, expresó en RPP.

Mendoza anotó que se aguarda un déficit fiscal de 1.4% por debajo del 1.8% previsto para este 2026, a pesar de que se necesitarán recursos para las emergencias y reconstrucción de zonas afectadas por el evento meteorológico.

Insistió en que el Gobierno , ya que para ello existen los decretos de urgencia.

“No deberían haber esperado esta delegación de facultades, básicamente porque temas como El Niño se enfrentan con decretos de urgencia”, subrayó, no sin antes resaltar que medidas así se emplearon durante la pandemia.

Por otro lado, sostuvo que

Mendoza enfatizó que la inversión pública subiría apenas cerca de 3.7%, cuando debería “andar creciendo un 15% o 20%”.

A su criterio, los efectos de El Niño podrían ser más graves que en 1982-1983, cuando el PBI cayó 10% y la inflación repuntó 125%.

El exministro recordó que las inundaciones afectarían principalmente a la agricultura y la agroexportación en el norte; mientras que en el sur, la sequía pondría en riesgo la ganadería.

“Estos Niños son macroeconómicamente potentes, poderosos”, concluyó.

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