En muchos directorios la pregunta de estas semanas es cuánto nos costará El Niño. Es la pregunta correcta, pero incompleta. La otra es qué decisiones tomar hoy para prevenir, reaccionar a tiempo y seguir avanzando.

El Niño ya está aquí, y viene fuerte. El ENFEN considera cada vez más probable un evento de magnitud extraordinaria, con lluvias intensas en el norte y sequías en el centro-sur, pero para muchas empresas el impacto ya empezó. La primera temporada de anchoveta cerró con apenas 25% de la cuota, con impacto directo en numerosas pymes proveedoras. El agro también lo siente. El calor afectó la floración del mango y el gremio de productores de arándanos ya recortó en 22 mil toneladas su proyección de exportación para la campaña actual, respecto de lo que estimaban en agosto. Algunas universidades del norte, además, registran una menor matrícula.

La tentación es proteger la caja a toda costa. Está bien cuidarla, pero sin perder de vista que el cliente pesquero o agrícola que hoy sufre liderará el rebote. (Foto: Andina)

En Apoyo Consultoría estimamos que El Niño restará entre 1 y 2 puntos al crecimiento del 2027. Será un año de dos velocidades. La economía avanzaría apenas 1.5% en el primer semestre y rebotaría a 4.7% en el segundo. De ahí salen dos lecciones para quien dirige una empresa. La primera es que el golpe será fuerte, pero temporal. La segunda, que no será parejo. Como lo mencionó José Carlos Saavedra hace poco, “viviremos una recesión que no veremos en las cifras”. Mientras los ingresos de los hogares de mayores recursos crecerían cerca de 4%, los de los sectores D y E caerían en términos reales. En el sur, cerca de 900 mil empleos dependen de cultivos expuestos a la sequía.

El país llega mejor preparado que en el 2017, pero no listo. Según información del MEF, solo se ha ejecutado alrededor de 30% del presupuesto de prevención previsto tras aquel evento; las soluciones para los ríos Piura y Tumbes siguen sin avances significativos, y apenas 8% de las municipalidades tiene un plan de respuesta. Habrá inundaciones que ya no podremos evitar. Y el riesgo no se limita a El Niño. El ciclón Yaku, en el 2023, mostró que un evento climático extremo puede llegar con poco aviso. Por eso el clima debe ser una variable permanente de gestión.

Con este escenario, propongo seis decisiones para el próximo comité de gerencia.

Primero, mapear la exposición y blindar la logística. No solo plantas, sino también proveedores, clientes y, sobre todo, dónde viven nuestros colaboradores; en Piura, más de 80% de las viviendas no tiene techo de concreto. La logística merece atención especial. El 37% de las empresas que consultamos en nuestro SAE anticipa interrupciones en su distribución. Y no solo en el norte. En agosto y septiembre, simples lloviznas inundaron bypasses en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, y obligaron a cerrar el tránsito en el sur de Lima. Con vías como la Panamericana Norte o la Carretera Central expuestas a cortes de varios días, conviene elevar los inventarios de insumos y productos críticos, habilitar almacenes temporales cerca de los mercados que atendemos, identificar rutas alternas y cerrar desde ahora acuerdos con transportistas, considerando además el precio de los combustibles. Inmovilizar más capital unos meses cuesta menos que quedarse sin producto en plena temporada.

Segundo, cuidar a la gente antes de que arrecien las lluvias. Adelantos de sueldo, turnos flexibles y apoyo para reforzar techos y viviendas no son un gasto, sino una inversión en lealtad. Facilitar el acceso al crédito formal también protege. Ante un choque climático, los trabajadores con crédito pierden, en promedio, 6% de sus ingresos, mientras que quienes no lo tienen pierden 18%. Y para quienes trabajan en campamentos o sedes alejadas, que un huaico puede aislar por semanas, hay que buscar mecanismos para asegurar víveres, medicinas y comunicación satelital.

Tercero, acompañar a los clientes, no solo cobrarles. La tentación en una crisis es proteger la caja a toda costa. Está bien cuidarla, pero sin perder de vista que el cliente pesquero o agrícola que hoy sufre liderará el rebote, pues el sector primario pasaría de caer 1.8% en el primer semestre del 2027 a crecer 6.3% en el segundo (frente al mismo periodo del año anterior). Conviene segmentar la cartera y conversar antes de que lleguen los problemas, para reprogramar pagos o reducir temporalmente el servicio en lugar de cancelarlo. Quienes venden bienes no esenciales en la zona norte del país, especialmente en los sectores D y E, deberían cuidar el precio de entrada, con formatos más pequeños de ser posible y opciones de financiamiento; en el resto del país la demanda resistirá mejor, así que no conviene recortar parejo. Y hacia atrás, pagar a tiempo a los proveedores más pequeños puede ser lo que los mantenga en pie.

Cuarto, blindar la liquidez. Asistir no significa regalar, significa acuerdos temporales con clientes, con reglas claras y fecha de revisión. Para ofrecerlos, y para financiar inventarios más altos, hay que asegurar hoy las líneas de crédito. Esto implica también revisar las pólizas, en especial si cubren la interrupción del negocio. En esa línea, conviene revisar también los contratos de energía. Con menos lluvias y menos viento cae la generación hidroeléctrica y eólica, sube el precio spot y los clientes libres con contratos indexados a ese precio lo sentirán en sus costos.

Quinto, no frenar la inversión. Postergar planes por un choque de seis meses sería confundir un bache temporal con un cambio permanente. Casi un tercio de las empresas que asesoramos está adelantando sus inversiones a este año, y otro 44% planea iniciarlas en el primer semestre del 2027, pese a El Niño. Quien se detenga ahora llegará tarde a la recuperación.

Sexto, revisar los planes con frecuencia. El Niño es un factor externo que no controlamos. Las lluvias ya empezaron, pero no sabemos con certeza con qué intensidad seguirán ni cuánto durarán, y los pronósticos se actualizan cada día. Todo lo que se decida debe tener un responsable e indicadores claros, y revisarse con frecuencia en el comité de gerencia, idealmente cada semana en los meses críticos. Así se podrán ajustar a tiempo inventarios, turnos, condiciones con clientes o planes de inversión.

Prevenir, reaccionar a tiempo y seguir avanzando no son etapas sucesivas. En las próximas semanas habrá que hacer las tres cosas a la vez, y las empresas que lo logren saldrán de El Niño mejor posicionadas que como entraron.

Eduardo Campos es presidente ejecutivo de APOYO Consultoría