El mercado logístico de Lima mantiene una demanda activa y suma nuevos proyectos. (Foto: Cushman&Wakefield)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Los almacenes logísticos en Lima entran en una nueva etapa de expansión. La demanda aceleró durante el primer semestre de 2026, los desarrolladores preparan nuevos proyectos y fondos extranjeros ya evalúan oportunidades en el negocio peruano. El movimiento ocurre además en un contexto de mejores expectativas para la inversión privada hacia 2027, aunque la infraestructura todavía aparece como uno de los principales límites para el crecimiento.

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