La llegada del “Fenómeno El Niño” a finales del presente año 2026, ha generado un fuerte impacto y perjuicio económico principalmente en los sectores pesca, acuicultura y textil – confecciones, perjudicando a las empresas y trabajadores dedicados a dichas áreas.

En vista de ello, el Gobierno, mediante el Ministerio de Producción, ha decidido contribuir a la reactivación de dichos sectores, a través del otorgamiento de facilidades tributarias a las empresas que se han visto perjudicadas por los efectos del Fenómeno El Niño.

A través de la Resolución de Superintendencia N.° 000228-2026, publicada el 15 de noviembre de 2026, se establecieron facultades excepcionales para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los deudores tributarios del sector textil y confecciones, y de los subsectores de pesca y acuicultura, que han sido declarados en emergencia y afectados económicamente a raíz del Fenómeno El Niño.

Facilidades otorgadas

Se ha decidido otorgar una prórroga para que los deudores tributarios sujetos al ITAN, puedan efectuar el pago de la octava y novena cuotas del referido Impuesto, que corresponden al ejercicio gravable 2026, hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones tributarias mensuales del periodo de abril de 2027. No obstante, en caso los deudores tributarios elijan pagar el ITAN en dicha prórroga, deben considerar los efectos que ello genera en su uso como crédito contra el IR.

También se conceden facilidades para los deudores tributarios que tengan aplazamientos y/o fraccionamientos o refinanciamientos de sus deudas tributarias (que a la fecha de la resolución no se haya declarado la pérdida de estos mecanismos), flexibilizando las causales de pérdida de los mismos, según lo siguiente:

En el caso de los fraccionamientos, se perderá cuando se adeuden 8 cuotas consecutivas (en lugar de 2) o cuando no se pague íntegramente la última cuota dentro del plazo para su vencimiento; si dicha fecha de vencimiento se encuentra comprendida entre la fecha de publicación de la R.S. N.° 000228-2026 y el 31 de mayo de 2027, se perderá el fraccionamiento cuando dicha cuota no se pague íntegramente hasta el 30 de junio de 2027.

o cuando no se pague íntegramente la última cuota dentro del plazo para su vencimiento; En el caso de los aplazamientos, se perderán cuando no se pague íntegramente la deuda tributaria aplazada y su interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido, exceptuando aquel caso en que la fecha de vencimiento esté comprendida entre la fecha de publicación de la R.S. N.° 000228-2026 y el 31 de mayo de 2027, en cuyo caso se perderá el aplazamiento si no se realiza el pago hasta el 30 de junio de 2027.

En caso se trate de aplazamiento con fraccionamiento, se pierden ambos si no se paga el interés del aplazamiento hasta la fecha en que vence, exceptuando aquel caso en que la fecha de vencimiento esté comprendida entre la fecha de publicación de la R.S. N.° 000228-2026 y el 31 de mayo de 2027, en cuyo caso se perderán ambos si no se realiza el pago hasta el 30 de junio de 2027.

Por último, se perderá el fraccionamiento (en el caso de aplazamiento con fraccionamiento) cuando:

Sujetos comprendidos

Las disposiciones y facilidades otorgadas en vista de los efectos de El Niño aplican para deudores tributarios sujetos al Régimen General, al Régimen Especial del IR o al Régimen MYPE; cuya actividad económica principal (según las clases de la CIIU) declarada en el RUC al 31 de octubre de 2026 sea, entre otras, pesca marítima o de agua dulce, acuicultura marítima o de agua dulce, elaboración y conservación de pescados, tejedura de productos textiles, fabricación de artículos de piel, fabricación de tapices y alfombras, etc.

Otro de los requisitos es que, el promedio mensual de los ingresos netos declarados de enero a setiembre del ejercicio 2026, hubiera disminuido un 30% o más, respecto del promedio mensual de sus ingresos netos declarados en el ejercicio 2025, para lo cual deben considerar lo dispuesto por el artículo 4 de la norma.

A tomar nota de este dispositivo que puede aliviar el bolsillo de las empresas implicadas en su alcance.

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC y director de la Maestría en Tributación de la UPC