Un juez federal de Washington bloqueó este miércoles la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que buscaba negar la ciudadanía automática a ciertos niños nacidos en EE.UU. de padres extranjeros, cinco meses después de que el Tribunal Supremo reconociera la nacionalización por nacimiento.

El juez Christopher R. Cooper, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, dictó una medida cautelar que impide a la Administración aplicar las restricciones mientras continúa el litigio, de acuerdo con la resolución publicada por medios locales.

La decisión responde a una demanda presentada en septiembre por varias familias y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

La orden ejecutiva, firmada por Trump el pasado 6 de agosto, instruía a las agencias federales a no reconocer la ciudadanía estadounidense de determinados niños nacidos en el país cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense.

Entre los afectados figuraban hijos de empleados de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, personas vinculadas a organizaciones terroristas designadas por Washington y niños nacidos mediante acuerdos comerciales de gestación subrogada.

“El presidente no puede establecer nuevas excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos dentro de Estados Unidos y sujetos a sus leyes”, escribió el magistrado Cooper en su resolución, en la que recordó un fallo previo del Tribunal Supremo contra el primer intento de Trump de restringir este derecho.

Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que encabezó la demanda junto con otras organizaciones, celebró la decisión en un comunicado oficial.

“Ya es suficiente”, afirmó Cody Wofsy , subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, quien sostuvo que el Supremo ha rechazado en dos ocasiones los intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento, en referencia al precedente de 1898 y al fallo de junio pasado.

“El presidente debe aceptar que la ciudadanía por nacimiento es la ley del país”, agregó.

La demanda, denominada Nathan contra Trump, fue presentada por tres familias cuyos hijos se verían afectados por la medida, entre ellas dos parejas de trabajadores de organizaciones internacionales con visados G-4 y una pareja australiana que esperaba un hijo mediante gestación subrogada en Estados Unidos.

La nueva decisión judicial supone otro revés para la política migratoria de Trump, que ha intentado modificar mediante órdenes ejecutivas la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a las personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción.