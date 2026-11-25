Francesca Luna, country manager de JetSmart Perú, reconoció que la industria enfrentó una coyuntura desafiante por el alza en el precio del combustible este año. Aun así, la compañía mantuvo su crecimiento en el mercado peruano.

“Hemos crecido poco menos de 10% en pasajeros entre enero y octubre del 2026 y estamos cerrando el año con alrededor de 62 aeronaves a nivel regional”, comentó a Gestión. El avance en pasajeros corresponde a su operación en el Perú. La flota, en cambio, suma los cuatro países donde la aerolínea tiene bases.

Frente al mayor costo del combustible, explicó que la empresa optó por buscar eficiencias antes que trasladar el incremento al pasajero.

“Tenemos la flota más joven, y eso también significa que es la que tiene menor emisión y menor consumo de combustible. Hemos tratado de ser lo más eficientes posibles para trasladar a la tarifa la menor cantidad y poder seguir estimulando la demanda, que es nuestro modelo de negocio”, sostuvo.

Francesca Luna, country manager de JetSmart en Perú.

TUUA de transferencia, la traba pendiente

Consultada por el impacto de la TUUA de transferencia, que se cobra a los pasajeros en conexión, Luna señaló que el país necesita ser lo más competitivo posible. Asimismo, recordó que en años anteriores la aerolínea enfrentó limitaciones en el aeropuerto de Lima por la cantidad de operaciones que podía tener, una traba que, según dijo, ya no es una barrera.

“Tenemos la infraestructura para crecer. Estamos viendo que en Perú la demanda está respondiendo”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la tarifa de transferencia ha desincentivado el tráfico en conexión este año. “Ojalá que logremos prontamente tener las condiciones para que esta tarifa no desestimule la demanda y el tráfico en conexión en el Perú, como sí se ha venido experimentando en lo que va del año”, anotó.

Para la ejecutiva, hay avances en este frente. “Con la posición tan relevante que tiene Lima para convertirse en un hub, es importante superar este impase”, remarcó.

La flota de JetSmart tiene una edad promedio de tres años y recibe aeronaves de manera constante. En diciembre de 2025, alcanzó las 50 unidades y este año cerrará con 62.

JetSmart alista nuevas rutas

Con el precio del combustible mostrando una tendencia a la baja, que la empresa espera se estabilice, y con avances en la discusión de la TUUA de transferencia, JetSmart proyecta un crecimiento de doble dígito para el 2027. En asientos, prevé crecer alrededor de 15%.

Ese plan incluye nuevos destinos para la operación peruana. “Esperamos prontamente (este año) hacer anuncios de nuevas rutas, tanto internacionales como domésticas. Estamos analizando quizás una ruta internacional más y una doméstica también”, adelantó Luna, quien precisó que el foco está primero en su operación dentro de Sudamérica.

En cuanto a flota, indicó que la aerolínea tiene aeronaves con una edad promedio de tres años y recibe unidades de manera constante. En diciembre de 2025, alcanzó las 50 aeronaves y este año cerrará con 62. “Ese ratio de crecimiento, de recibir nuevos aviones, se va a mantener”, apuntó.

Sobre cuántos aviones sumaría el próximo año, aún no hay una cifra definida. “Estamos todavía analizando cómo se va desarrollando el mercado, pero sí prevemos un crecimiento importante”, indicó.

DATOS CLAVES:

Fenómeno El Niño. JetSmart trabaja de la mano con el Estado para ponerse a disposición en traslados de emergencia y de mercadería, considerando que las carreteras suelen ser las primeras afectadas. “Lo que siempre queremos es mantener al Perú conectado” , señaló Luna.

JetSmart trabaja de la mano con el Estado para ponerse a disposición en traslados de emergencia y de mercadería, considerando que las carreteras suelen ser las primeras afectadas. , señaló Luna. Cobertura. JetSmart tiene bases en cuatro países: Perú, Colombia, Chile y Argentina. Desde ellas, opera vuelos en varios países de la región.