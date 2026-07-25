“De enero a junio hemos tenido un crecimiento en pasajeros domésticos del 13% en relación al año anterior. De hecho, consideramos que es un aumento bastante superior al que teníamos años pasados y es una respuesta positiva para Jetsmart y, en general, para la industria”, remarcó el ejecutivo.

En este periodo, la aerolínea ha transportado más de 6 millones 300 mil pasajeros en el servicio doméstico y una cifra superior a un 1 millón 200 mil personas en el transporte internacional. Actualmente, la compañía cuenta en Perú con 13 rutas, que aluden a seis destinos internacionales y siete nacionales.

“Veo potencial en reforzar algunas rutas domésticas y también otras internacionales. Por ejemplo, observamos un crecimiento muy importante en Cusco; sin embargo, toda decisión todavía está sujeta a evaluación. También hay que tomar en cuenta el año en que lanzamos la ruta; es clave ver cómo evoluciona el mercado en las siguientes semanas”, sostuvo.

Con miras al 2027, Ortiz señaló que serán en los próximos meses cuando se defina un posible aumento de flota para la operación peruana. “De momento, tenemos un crecimiento de flota para Jetsmart global este año, en el cuarto trimestre. Varias de ellas van a ir a la Argentina, pero no descartamos asignar una flota adicional a Perú en el 2027″, añadió.

Estuardo Ortiz, CEO de Jetsmart. (Foto: Jetsmart)

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Revisión del TUUA

Frente al alza de combustibles que genera la guerra en Medio Oriente, el CEO de Jetsmart se mostró confiado en la solidez de la compañía, la cual, según dijo, a través de un adecuado manejo en su estructura de costos y una menor cantidad en el consumo de petróleo, no mostraría mayor impacto con la situación y, por el contrario, estaría contemplado dentro de los planes.

“No estamos en los precios de combustible que vimos en mayo y junio, tampoco creemos que vaya a regresar rápidamente. Somos conscientes que es un tema que no se solucionará fácilmente este año. Es una situación desafiante para toda la industria y estamos preparados para enfrentarla”, manifestó.

De otro lado, el ejecutivo mencionó que, ante una nueva coyuntura política en el país, es importante revisar la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, o tarifa de conexión.

“Nosotros creemos que la tasa de embarque internacional, también es algo que el gobierno debería revisar, pues son temas que se han vuelto complejos de cara a las oportunidades que tiene el Perú para captar tráfico de pasajeros de Sudamérica”, añadió.

Es preciso indicar que los pasajeros internacionales que usen a Lima como conexión para sus destinos finales, pagan una tasa (TUUA de Transferencia) de US$ 11.86.

El dato

Jetsmart ha cumplido 10 años con operaciones en Sudamérica.

En Perú tiene operaciones con vuelos internacionales desde el 2017 y a partir de junio del 2022 inició rutas domésticas.

Las rutas operadas a nivel internacional son Lima - Santiago (Chile); Lima - Cartagena (Colombia); Lima - Medellín (Colombia); Trujillo - Santiago (Chile); Lima - Buenos Aires (Argentina) y Lima - Quito (Ecuador).

A nivel interno, los destinos que tiene en cartera son Lima, Cusco, Arequipa, Cajamarca, Tarapoto, Chiclayo y Piura.

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