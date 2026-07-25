Jetsmart está próxima a cumplir cinco años de operación doméstica en Perú. (Foto: GEC)
Jetsmart está próxima a cumplir cinco años de operación doméstica en Perú. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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A partir de un crecimiento a doble dígito en el primer semestre, la chilena Jetsmart proyecta mantener esta tendencia a cierre de año para su operación peruana; ello, apalancado en el buen performance que demuestra su actividad doméstica y también internacional. En diálogo con Gestión, Estuardo Ortiz, CEO de la low cost, comenta algunos de las posibilidades comerciales que se evalúan en el negocio local.

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