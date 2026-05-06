La aerolínea española Iberia salió al frente este miércoles para disipar las dudas en torno al impacto que tendrá en sus operaciones el alza de precios de combustibles y el temor a restricciones de suministro debido a la guerra en Oriente Medio.

Un día después de que el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo , lanzase un mensaje de “preocupación” ante la escalada de los precios del jet fuel -el combustible que utiliza la aviación comercial- a las puertas de la temporada alta turística española, Iberia aseguró haber tomado “rigurosas medidas de ahorro de costes” con el fin de amortiguar el impacto en el precio de los pasajes.

La aerolínea, que opera dentro del grupo IAG (International Airlines Group), informó que no prevé sufrir interrupciones de suministro de combustible este verano boreal, garantizando así que mantendrá con normalidad la planificación de sus operaciones.

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"Los clientes que hayan reservado con Iberia o que prevean hacerlo pueden tener la tranquilidad de que los planes de la compañía no contemplan cancelaciones este verano por la subida de los precios del jet fuel“, explicó.

Además, Iberia garantizó que “sus clientes no tienen riesgo de que les sean aplicados cargos adicionales después de haber comprado sus pasajes”.

“Ante la fuerte subida del precio del jet fuel, la compañía ha tomado rigurosas medidas de ahorro de costes para amortiguar el impacto en el precio de los boletos. Con esto disipamos un poco los rumores sobre el efecto que tenga la escasez de carburantes y dejamos claro que no vamos a aplicar cargos adicionales a los clientes”, concluyó.