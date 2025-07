Iberia, con 62 años en el Perú, alcanzó en junio las 14 frecuencias semanales entre Lima y Madrid. Tras operar el 2023 con siete vuelos, la aerolínea duplicó sus viajes en dicho trayecto. ¿Planea seguir creciendo en el mercado?

Juan Cierco, director corporativo de Iberia, resaltó que la compañía española consolidó su operación en Perú con 14 frecuencias semanales entre Lima y Madrid, marcando un récord histórico para la aerolínea en el país. “Nunca habíamos tenido dos vuelos diarios todos los días de la semana en Perú”, destacó a Gestión.

Pese al crecimiento sostenido, Iberia descarta por ahora abrir nuevas rutas a otras ciudades del Perú o aumentar la frecuencia actual. “Estamos trabajando para consolidar el factor de ocupación y que ésta sea una apuesta sostenible en el tiempo, no coyuntural, sino estructural”, afirmó.

El 60% de los pasajeros que viaja entre Lima y Madrid continúa hacia otros destinos europeos como Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, lo que reafirma el rol de Madrid como hub estratégico de conexión.

Un porcentaje importante de estos viajeros corresponde a peruanos residentes en Europa, lo cual sostiene la demanda constante. “Hay decenas de miles de peruanos que viven en Europa y quieren volver a su país con frecuencia”, comentó.

LEA TAMBIÉN: JetSmart elevará sus vuelos semanales de Lima a tres cuidades en Sudamérica

Iberia prioriza consolidación en Perú

Actualmente, Iberia destina dos aviones Airbus A350 a la ruta Perú-España. Dichas aeronaves forman parte de su flota de 45 aeronaves de largo radio, la cual proyectan ampliar a 70 en los próximos años.

En lo inmediato, la compañía se enfoca en mantener el factor de ocupación de los vuelos y no prevé nuevas expansiones en el mercado peruano a corto o mediano plazo.

“En el sector aéreo no se puede crecer constantemente con nuevos destinos. La relación entre oferta y demanda no cambia drásticamente de un mes a otro. En el caso de Perú, la demanda actual justifica tener dos vuelos diarios, y esa situación no se modificará a corto o mediano plazo. Si en el futuro cambia, evaluaremos si es necesario ampliar esa capacidad”, explicó Cierco.

La ruta Lima–Madrid sigue siendo estratégica: además de los vuelos directos, Iberia conecta 18 destinos dentro del Perú en código compartido con Latam Airlines, y fue la primera aerolínea internacional en operar en el nuevo terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez.

DATO SOBRE IBERIA: