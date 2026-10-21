Siete de cada 10 afiliados de AFP disponen de su fondo cada vez que el Congreso dispone un nuevo retiro. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Jean Pierre Fournier
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Las personas solemos abordar los temas con ideas preconcebidas y quedarnos únicamente con los datos que refuerzan nuestro punto de vista. Sin embargo, buscando ser racionales, lo válido es evaluar las conclusiones que ofrecen los datos, incluso cuando contradicen lo que creíamos (sobre el rendimiento de los fondos de las AFP).

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