El Fondo 3 es el que registra mayor rendimiento, de hasta 27% en el caso de AFP Habitat; mientras que el Fondo 0 reporta menor rentabilidad, de hasta 3.5%, según muestran datos reportados a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En términos generales, el Fondo 3 cuadruplica la rentabilidad generada en el Fondo 1 (ver cuadro con la rentabilidad de los fondos de pensiones en cada AFP).

El buen desempeño que la renta variable viene registrando este año ha favorecido sobre todo a los Fondos 2 y 3 de las AFP, los cuales están más expuestos a este tipo de inversiones, indicó Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance.

“La renta variable ha tenido un año bastante bueno a nivel local e internacional. A nivel local la Bolsa de Valores renta en el año más de 30%. Y eso se debe a los precios de los metales, que han estado en picos, y eso incide en el desempeño sustancialmente de la renta variable local”, refirió Rebolledo.

“Y a nivel internacional, tanto las bolsas emergentes como las bolsas desarrolladas han tenido un buen desempeño. La bolsa americana, pese a la volatilidad de los conflictos geopolíticos y con el tema inflacionario, en lo que va del año renta alrededor de 13%. Vemos empresas con ganancias robustas en mercados internacionales y también en el mercado local”, resaltó el analista.

En contraparte, Rebolledo sostuvo que la renta fija se ha visto afectada por el aumento de las tasas de interés del mercado. “Eso produce caídas en los precios de los bonos en general; lo hemos visto en los últimos meses. La Fed aumentó su tasa de referencia recientemente en 25 puntos básicos. Y probablemente los otros bancos centrales, incluyendo el Perú, tengan esta misma política más adelante en el año; y eso juega en contra de la renta fija”, subrayó Rebolledo.

Los Fondos 0 y 1 de las AFP están más expuestos a la renta fija. Pese al alza de las tasas de interés, los Fondos 0 y 1 se han podido mantener en azul, destacó.

Por su parte Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School, indicó que este año la relación rentabilidad-riesgo funciona como se espera: a mayor componente de renta variable, mayor retorno acumulado. “El Fondo 3 supera al 2, que supera al 1, que supera al 0, en todas las AFP sin excepción. Esto confirma que el 2026 ha sido un año positivo para los mercados de renta variable relevantes para las AFP peruanas”, resaltó Astocondor.

Agregó que los distintos resultados de los fondos de las AFP reflejan diferencias de gestión activa. “La selección de acciones y la exposición geográfica generan dispersión significativa entre gestoras”, subrayó.

Astocondor explicó que el Fondo 3, también denominado de crecimiento, es el más agresivo del sistema. “Permite hasta 80% en renta variable, pensado para afiliados jóvenes con un horizonte de inversión amplio”, anotó.

Agregó que el Fondo 2, denominado mixto, es el fondo al que se asigna a los afiliados por defecto. Combina crecimiento moderado con estabilidad, permitiendo hasta 45% en renta variable.

Asimismo, el Fondo 1, de preservación, está orientado a un perfil conservador. Permite una exposición mínima a renta variable (hasta 10%), complementada con renta fija de alta calidad, indicó Astocondor. Y el Fondo 0, de protección, es de inversión exclusiva en instrumentos de renta fija. Diseñado para afiliados próximos a jubilarse que priorizan la preservación de su capital.