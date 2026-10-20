Al cierre del tercer trimestre del año todos los fondos de las AFP están en azul. Imagen: ChatGPT.
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José Carlos Reyes Leyva
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Los fondos de pensiones en las AFP vienen registrando un año positivo. Al cierre del tercer trimestre del año todos los fondos están en azul, aunque el nivel de rentabilidad varía según el tipo de fondo de inversión.

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