El dólar se encamina a cerrar su mejor mes desde junio, después de que el renovado foco de la Reserva Federal en contener la inflación impulsara las expectativas sobre las tasas de interés y los rendimientos de los bonos de Estados Unidos.

El índice Bloomberg Dollar Spot ha avanzado 1.8% en septiembre y alcanzó su nivel más alto en dos meses. Los sólidos datos económicos de Estados Unidos y el aumento de los riesgos inflacionarios han impulsado a la moneda. La guerra en Irán ha mantenido elevados los precios de la energía y llevado los rendimientos de los bonos del Tesoro a máximos históricos, con el de 30 años alcanzando su nivel más alto desde 2002.

El mercado ahora descuenta casi un punto porcentual de aumentos de la tasa de interés de la Fed en los próximos 12 meses, lo que fortalece aún más al dólar.

“El dólar ha seguido reaccionando a los datos de EE.UU.”, dijo Jayati Bharadwaj , directora de estrategia cambiaria de TD Securities. “Las sorpresas en los datos de EE.UU. marcarán la dirección del dólar en el corto plazo y determinarán si la Fed puede elevar las tasas tanto como descuentan actualmente los mercados”.

El avance que siguió al primer aumento de tasas de la Fed en tres años continúa alimentado por los comentarios restrictivos de los responsables de la política monetaria. El gobernador de la Fed Michael Barr reiteró el martes su advertencia de que probablemente serán necesarios más aumentos de tasas para desacelerar la inflación. Del mismo modo, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que un aumento adicional “podría ser apropiado hacia fines de este año para respaldar un retorno más oportuno de la inflación al objetivo”.

Dólar avanza ante apuestas por fuertes alzas de la Fed

La ampliación de los diferenciales de tasas de interés y el sólido crecimiento económico de EE.UU. también están obligando a quienes apostaban por una depreciación del dólar a replantear sus posiciones. Morgan Stanley abandonó recientemente su postura, mantenida durante largo tiempo, de que el dólar se debilitaría en el segundo semestre de 2026.

Los operadores siguen ahora de cerca el informe de empleo de septiembre, que se publicará este viernes y pondrá a prueba las apuestas por un endurecimiento monetario agresivo. EE.UU. también tiene previsto publicar el miércoles el índice de precios de gastos de consumo personal de agosto, la medida de inflación preferida de la Fed.

Los riesgos inflacionarios son elevados en todo el mundo, pero no todas las economías están en condiciones de soportar aumentos de tasas más agresivos. Las expectativas sobre las diferencias en las trayectorias de las tasas están guiando las perspectivas del dólar frente a otras monedas.

Todas las monedas del Grupo de los 10, excepto el yen, se han debilitado frente al dólar en septiembre. El aumento de los riesgos de que las autoridades japonesas intervengan en el mercado cambiario y las expectativas de nuevos aumentos de tasas por parte del Banco de Japón están respaldando al yen.

Los precios de las opciones muestran que los operadores favorecen al dólar en distintos plazos. Las llamadas reversiones de riesgo, una medida de la demanda alcista frente a la bajista, se encuentran cerca de sus niveles más favorables al dólar desde junio.

Sin embargo, algunos indicadores sugieren que el avance del dólar podría estar perdiendo impulso. Una medida del momentum de la moneda superó 70 el martes, lo que indica que podría estar sobrecomprada. El 24 de septiembre, el índice de fuerza relativa de Bloomberg para el dólar también había alcanzado territorio de sobrevaloración.

“Creemos que el dólar está comenzando a verse exigido”, dijo Noah Buffam , estratega de CIBC Capital Markets.