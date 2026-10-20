La Superintendencia de Pensiones dijo el martes que investigará si las AFP incumplieron su deber fiduciario de resguardar los ahorros para la jubilación. El procedimiento se inicia después de una revisión de las decisiones de inversión que estuvieron detrás de las pérdidas.

“Son las personas aquí las que han sufrido una perdida, y queremos determinar si esa pérdida es consecuencia de la naturaleza propia de la administración o si aquí hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de la AFP”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a periodistas tras el anuncio de la Superintendencia.

Una oficina de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat en Santiago.

La investigación aumenta la presión sobre las AFP tras sus enormes apuestas a una caída de las tasas de interés en EE.UU., que generaron fuertes pérdidas cuando se dispararon los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esas posiciones han contribuido a una caída de 10.4% este año en el fondo E —destinado a inversiones más conservadoras y a ahorrantes de mayor edad— y ya llevaron al regulador a imponer nuevos límites a la exposición a derivados.

“Las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos que administran”, dijo la Superintendencia en un comunicado.

Además de respaldar la decisión del regulador, Quiroz dijo que el gobierno llevaba varios días examinando el asunto, pero que aún era demasiado pronto para sacar conclusiones. Agregó que la Superintendencia de Pensiones es la autoridad competente para investigar el caso y que debería imponer sanciones si sus conclusiones así lo justifican.

Peatones cerca de una oficina de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Capital en Santiago, Chile.

En tanto, la comisión de Trabajo del Senado recibirá el 4 de noviembre al regulador de pensiones y al presidente de la asociación de AFP para analizar las decisiones de inversión y las pérdidas que afectan al fondo E.

Las AFP también enfrentan acciones judiciales de afiliados por las pérdidas. Dos personas presentaron por separado recursos de protección contra AFP Capital y AFP UNO por el desempeño de sus fondos, informó el medio local Diario Financiero.

El regulador dijo que entre las responsabilidades de las AFP se encuentran “el resguardo de los fondos de pensiones, detectar y evitar los conflictos de interés e incorporar estándares de diligencia como aspectos claves en su quehacer”.