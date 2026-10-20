Peatones cerca del palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el jueves 15 de octubre de 2026. Legisladores chilenos exigen explicaciones a los organismos reguladores sobre cómo se permitió a los fondos de pensiones de gestión privada realizar apuestas masivas en torno a las tasas de interés de Estados Unidos, las cuales están provocando ahora cuantiosas pérdidas. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
Peatones cerca del palacio de La Moneda en Santiago, Chile, el jueves 15 de octubre de 2026. Legisladores chilenos exigen explicaciones a los organismos reguladores sobre cómo se permitió a los fondos de pensiones de gestión privada realizar apuestas masivas en torno a las tasas de interés de Estados Unidos, las cuales están provocando ahora cuantiosas pérdidas. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Reguladores en Chile abrieron una investigación contra las siete administradoras de fondos de pensiones del país tras las fuertes pérdidas registradas por los fondos más conservadores del sistema.

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