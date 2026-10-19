Esa sintonía quedó de manifiesto durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bangkok la semana pasada, donde funcionarios de las llamadas instituciones de Bretton Woods respaldaron muchas de las políticas impulsadas por nuevos gobiernos alineados con Trump. También señalaron que crece en la región la demanda de financiamiento y asesoría en materia de políticas.

“Estamos viendo un cambio en la orientación de las políticas”, dijo Nigel Chalk , director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en una sesión informativa el viernes. “Vemos nuestro papel como un apoyo a ese giro hacia políticas con mayor conciencia social, más responsables fiscalmente y más orientadas al mercado en la región”.

La creciente presencia coincide con una profunda transformación del mapa político de América Latina, que incluye a líderes más estrechamente alineados con Trump.

El FMI tiene 10 programas activos en América, según Chalk, de un total de 35 programas de financiamiento vigentes. Entre ellos figuran una línea precautoria con Chile y nuevo financiamiento para Bolivia, además de conversaciones con Colombia para un nuevo programa. Los tres países eligieron recientemente presidentes respaldados por Trump. El organismo también mantiene programas en El Salvador, cuyo gobierno se inspira en el movimiento MAGA, y Argentina. A su vez, tanto el FMI como el Banco Mundial han retomado su relación con Venezuela, controlada por Washington.

Chalk y su contraparte en el Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, dijeron que la política no desempeña ningún papel y mantuvieron a Trump fuera de las conversaciones esta semana.

“El banco es agnóstico, en la medida de lo posible, respecto de la política de las reformas”, dijo Cordeiro Guerra. El mayor acercamiento a los nuevos líderes se debe a que “la coincidencia con la agenda de empleo y crecimiento es enorme”.

Aunque las relaciones de muchos líderes mundiales con Trump son más personales y transaccionales que ideológicas, su Partido Republicano ha respaldado tradicionalmente la disciplina fiscal y las políticas favorables al mercado del FMI, conocidas como el Consenso de Washington, y está más alineado con partidos de derecha a nivel mundial en temas de inmigración y seguridad.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ya se había convertido en un referente conservador en la región y, como aliado de Trump, hizo de la motosierra el símbolo de su programa de austeridad.

Argentina recibió el año pasado US$ 20,000 millones del FMI —pese a las preocupaciones de algunos miembros de la junta del organismo—, incluidos US$ 12,000 millones desembolsados por adelantado de manera excepcional. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien compartió escenario esta semana con el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó al país como un ejemplo a seguir.

José Antonio Kast asumió en marzo de este año la presidencia de Chile con una agenda de reformas favorables al mercado y en agosto obtuvo la renovación de una línea de crédito flexible del FMI.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumió el cargo en agosto y ahora negocia un nuevo programa con el FMI para hacer frente al deterioro fiscal heredado de su predecesor.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, quien puso fin el año pasado a casi 20 años de gobiernos socialistas, consiguió un programa de US$ 1,900 millones previamente este mes mientras el país enfrenta su crisis económica más profunda en cuatro décadas. Su gobierno ha avanzado en el desmantelamiento de los subsidios a los combustibles y en otras medidas para sanear las finanzas públicas, tras años de caída de los ingresos por gas natural y escasez de dólares.

El ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Christian Andrés Morales, dijo esta semana en una entrevista que a pesar del contexto internacional se están abriendo nuevas ventanas de oportunidad para nuestra región y es el momento de ser responsables para ver cómo las aprovecharán.

Los gobiernos que heredaron tensiones fiscales, crecimiento débil o reservas financieras agotadas recurren cada vez más a las instituciones con sede en Washington en busca de dinero, mientras aplican políticas que esos organismos han defendido durante mucho tiempo. En el pasado, gobiernos de izquierda utilizaron al fondo y a otros organismos multilaterales como chivos expiatorios de la disciplina fiscal.

“Tengo la impresión de que también hay mucho más apoyo en la región, tanto al papel del fondo como, creo, al papel del multilateralismo en términos más generales”, agregó Chalk.

La institución hermana del FMI, el Grupo Banco Mundial, también tiene una mayor participación.

“Queremos premiar a los reformistas”, dijo Cordeiro Guerra, responsable para América Latina, en una entrevista. “Se trata de hacer el trabajo difícil y aplicar realmente reformas de consolidación fiscal y estabilidad macroeconómica”.

Cordeiro Guerra señaló a Paraguay, República Dominicana, El Salvador y Panamá como ejemplos de gobiernos que impulsan reformas favorables al sector privado mientras crecen a tasas anuales superiores al 4%.

El Banco Mundial podría prestar a Venezuela hasta US$ 5,000 millones en los próximos dos años, lo que supondría su primer financiamiento al país desde 2005. Para ello, Venezuela deberá saldar primero sus deudas pendientes con otros organismos multilaterales.

El país reanudó relaciones formales con la institución con sede en Washington previamente este año —después de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos— y esta semana marcó la primera vez en más de dos décadas que funcionarios venezolanos participaron en las reuniones del FMI y el Banco Mundial, incluido el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, quien compartió escenario con Chalk en uno de los eventos.

El banco también prepara un paquete integral de financiamiento para Colombia, otro para Barbados y otro para Argentina, que enfrenta vencimientos de deuda por más de US$ 25,000 millones. Todos los préstamos están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo y buscan aprovechar las divisiones pública y privada del banco.

Las conversaciones con Colombia incluyen tres préstamos separados para eficiencia del gasto, energía y salud, dijo Cordeiro Guerra, sin revelar su monto. El banco planea utilizar una estructura de financiamiento similar en Barbados para apoyar la regulación de pagos y los pagos digitales del gobierno.

Parte de ese financiamiento seguirá un modelo ya utilizado en Argentina, donde el Banco Mundial respaldó un préstamo comercial de hasta US$ 2,000 millones. La estructura utiliza las garantías de la institución para reducir los riesgos para los acreedores privados, lo que ayuda a los gobiernos a obtener financiamiento en mejores condiciones.