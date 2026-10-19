Donald Trump, a la derecha, y Javier Milei. Fotógrafo: Roberto Schmidt/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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El giro de América Latina hacia la derecha y hacia políticas favorables al mercado está transformando su relación con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y abriendo la puerta a nuevos flujos de financiamiento de organismos multilaterales, históricamente cuestionados en la región por promover la austeridad fiscal.

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