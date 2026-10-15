La inversión colombiana en Perú se concentra en la energía y gas, pero también crecen nuevos rubros.
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Josimar Cóndor
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Para las relaciones entre Perú y Colombia, el 2026 marca un nuevo comienzo y el vínculo empresarial entra en una fase de aceleración. Tras el cambio de Gobierno en ambos países, también se decidió el restablecimiento de embajadores en cada nación, lo cual es visto por el Consejo Empresarial Colombiano (CEC) como un nuevo ambiente empresarial, político y económico para los próximos cinco años. Colombia se mantiene entre el cuarto y quinto inversionista en el Perú —detrás de España, Chile, China y EE. UU. con más de 300 empresas operando y US$25,000 millones de inversión acumulada en 30 años. En adelante, asoman proyectos por más de US$2,000 millones y un nexo que podría ampliarse con Chancay como eje logístico.

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