Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del CEC, destacó que el portafolio de proyectos se mantuvo activo pese a que en los últimos cinco años no hubo crecimiento exponencial. El fuerte del desembolso siguió siendo energía, pero se sumaron otros rubros como salud, transporte, tecnología y construcción.

Ahora, con el nuevo alineamiento, el CEC proyecta que volverán inversionistas ausentes y se inyectarán otros US$2,000 millones en los próximos años en rubros diversos.

“Colombia y Perú restablecen las relaciones diplomáticas y han nombrado recientemente la nueva embajadora de Colombia en el Perú, la doctora Tania Vega. Eso responde al nuevo ambiente empresarial, político y económico que nuestros dos países vislumbran para estos próximos cinco años. Estamos seguros de que las relaciones se van a volver a reactivar”, comentó a Gestión.

Cálidda (Grupo Energía de Bogotá) es una de las principales empresas colombianas en Perú.

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El portafolio de inversión por más de US$ 2,000 millones

Por lo pronto, Gómez afirmó que el portafolio de inversiones está concentrado en el sector de gas y energía. Así, el Grupo Energía de Bogotá estructura un plan hacia 2030 por US$1,000 millones enfocado en transmisión eléctrica de gran envergadura y expansión de la distribución de gas natural. En ese sentido, con ISA Energía, a través de su filial ISA Perú, impulsa tres proyectos de transmisión en el norte, centro y sur del país.

Además, en el ámbito de la distribución de gas, Cálidda contempla una inversión de US$ 500 millones para la masificación, distribución y expansión de las redes de gas en Lima y Callao, de acuerdo con el Plan Quinquenal.

Por su parte, Contugas y Electro Dunas anunciaron el refinanciamiento de operaciones y líneas de crédito por más de US$ 23 millones para fortalecer financieramente a Dunas Energía (la distribuidora eléctrica en Ica, Ayacucho y Huancavelica).

Asimismo, Celaris Energy —iniciativa de Celsia— tiene un portafolio por US$1,200 millones de 2028 en adelante para siete centrales mixtas eólica y solar por 1.2 gigavatios, que arranca con una planta eólica en Arequipa por US$240 millones con 37 aerogeneradores.

Más allá de la energía, también destacó los planes de Manuelita en diversificación agrícola; y Urbana Perú del Grupo Colpatria con US$28 millones en 2026 en vivienda sostenible y US$22 millones más en 2027 en cinco proyectos. Por su parte, MAP Ingeniería de Valor mantiene un contrato por US$80 millones para la supervisión del Anillo Vial Periférico 2, US$6 millones en puente Santa Rosa en Callao y US$8 millones en puente Tarata en San Martín, y Acerovial, para el suministro de estructuras críticas, como techos corrugados y sistemas de construcción.

El portafolio suma más de US$2,000 millones y rompe la dependencia de energía, aunque sigue siendo el core. En 2025, refirió que el desembolso de empresas colombianas en Perú fue US$ 290 millones, mientras que en 2026 llegaría a US$ 380 millones.

Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del CEC.

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Chancay como terminal portuario y corredor a Asia

De otro lado, Gómez destacó la relevancia del megapuerto de Chancay para el comercio colombiano. Para el CEC, Perú ha sido modelo en integración con el Asia (China, Japón) y Chancay se vuelve un corredor vial y de transporte clave, pese al cuello de botella en el tránsito de camiones por Ecuador.

Sin embargo, refirió que Colombia ya envió tres comisiones a Chancay: Cámara Colombo Peruana, Ministerio de Comercio Exterior y el propio CEC hace tres años. También visitaron Paita y su parque industrial en Piura.

En esa evaluación, reveló que surgió el interés concreto de instalar operaciones en los alrededores del megapuerto.

“Para nosotros, el puerto de Chancay se constituye en un corredor vial, un corredor de transporte. Parte de lo que estudió el Ministerio de Comercio Exterior cuando vinieron a ver el puerto es ver cómo incluso Colombia puede tener participación en la periferia de este puerto, tener almacenes de depósitos, tener operaciones logísticas, y por qué no más adelante tener una operación portuaria”, indicó Gómez.

Añadió que el puerto de Chancay se va a volver una parada obligatoria en las operaciones de comercio exterior de Colombia.

Chancay se vuelve un corredor vial y de transporte clave para las empresas colombianas. (AP Photo/Guadalupe Pardo, File).

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Modelos de expansión: de la compra a sucursales y joint ventures

La inversión colombiana en Perú no solo se enfoca en nuevas operaciones desde cero. En su expansión, Gómez explicó que despliegan tres modelos: inversión directa de empresas grandes, alianzas y joint ventures, y pequeñas y medianas empresas (pymes) que abren sucursales.

De las 320 empresas de Colombia identificadas en Perú, destacó que muchas tienen plantas productivas, no solo oficinas: Promigas con plantas de gas; Dimel, con postes; Pamolsa, de Carvajal; Italcol, que compró una planta en Ventanilla para alimentos balanceados, Manuelita y otras.

El ejecutivo consideró que la vía de crecimiento inorgánico seguirá. En tanto, en retail, destacó que vienen expansiones de Juan Valdez, Leonisa, y de franquicias como Carolina Herrera, Llongueras, Invicta y Purificación García manejadas por el empresario colombiano José Luis del Valle.

Asoman 85 empresas colombianas, ¿de qué rubros?

Para el CEC, Perú seguirá siendo el principal destino de inversión colombiana, ahora con ambos gobiernos alineados. El 20 de octubre, el CEC realizará el IV Encuentro Internacional de Negocios del CEC (Expocec 2026) en Lima, con participación de empresas ya instaladas en Perú, pero también con expectativa de recibir otras.

“Fuimos en julio a Colombia y realizamos un evento donde asistieron 85 empresas colombianas que están muy interesadas en llegar al Perú en lo que resta de este año y el 2027”, resaltó Gómez.

Entre las firmas que están ingresando al Perú este 2026 o planean hacerlo el 2027, destacó a la tecnológica SETI, con inversiones de entre hasta US$3 millones en los próximos tres años para instalar un centro de producción tecnológica; Nacional de Seguros; y Sudamérica Kiwi, empresa colombiana de indumentaria deportiva.

Asimismo, mencionó a las compañías Belleza Express (Bivien) y Ola Azul, que han realizado solicitudes de registros de marca en Perú; y Politécnico Grancolombiano, que inició acercamientos por medio del Consejo Empresarial Colombiano para establecer una operación en el Perú.