Este año se cerrará con una inversión de entre US$ 400 millones y US$ 500 millones, según estimó el Consejo Empresarial Colombiano. El monto representa cerca de un 50% menos que el promedio de inversión en años anteriores, cuando el total oscilaba entre los US$ 800 millones y US$ 1,200 millones.

“Este año las empresas empiezan a encontrar limitaciones en términos económicos. En Colombia se está viviendo una situación compleja con la coyuntura macroeconómica. No obstante, este año hemos recibido tres misiones exploratorias en Perú”, reveló Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano (CEC).

Actualmente, el sector de gas y energía representa el 32% de las inversiones colombianas en Perú, seguido por el sector infraestructura y construcción, que alcanza el 21%. Continúan el rubro de industria y comercio (12%), transporte (12%), salud (9%), servicios y consultoría (8%), entre otros sectores.

Las 210 empresas ligadas al Consejo Empresarial Colombiano representan el 80% del total de las inversiones del país vecino en el Perú. En los últimos 20 años, se registra una inversión acumulada de US$ 23,500.

Lo que se viene

Gómez anunció que hay interés de una empresa de transporte, una de alimentos para mascotas y otra del rubro infraestructura e inmobiliario por operar en el país.

“Este año entrarán entre 15 o 20 empresas nuevas al Perú, cuando en años anteriores, como 2019, hablábamos de entre 30 y 40 compañías. El 2024, estimo que pueden llegar entre 20 a 25 compañías nuevas, que supondrían de US$ 800 millones a US$ 900 millones de inversión nueva”, afirmó.

Las inversiones a las que se refiere Gómez pueden ser directas (empresas colombianas que se constituyen en Perú y traen capital) o indirectas (firmas que ya están establecidas y hacen reinversiones en infraestructura, ampliación de operaciones o adquisiciones).

Impulsos para 2024

A partir del próximo año, el CEC espera retomar las riendas de los US$ 1,000 millones en inversiones colombianas en el país. Los principales impulsores de este objetivo son las mega obras de infraestructura próximas a realizarse en el país.

“Obras como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la construcción del puerto de Chancay impulsarán el apetito del empresario colombiano. Hay una fuerte reconversión industrial en algunos sectores de la economía peruana que acompañarán el crecimiento de la minería”, dijo Gómez.

En esa línea, las empresas colombianas observan oportunidades en las Asociaciones Público Privadas (APP). Estas resultan relevantes no solo para las empresas que ganan licitaciones, sino también para otras que brinden servicios relacionados a las obras en cuestión, como constructoras de redes, reguladoras de gas o fabricantes de tuberías.

“La reciente adjudicación de Isa Rep para un proyecto de energía eléctrica también genera trabajo para otras empresas, principalmente del rubro de infraestructura”, refirió el ejecutivo del CEC.

El próximo 28 de noviembre, el Consejo Empresarial Colombiano realizará el encuentro internacional de negocios ExpoCEC.

