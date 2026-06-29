Este es, acelerar su transformación digital y desarrollar canales que les permitan competir en un mercado donde soluciones como Yape y Plin han cambiado los hábitos financieros de millones de peruanos.

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la adopción de herramientas digitales en el sistema cooperativo aún se encuentra en una etapa temprana de madurez.

Si bien cerca del 60% de las 45 cooperativas con mayor número de socios ya ofrece al menos un canal digital de atención —como aplicaciones móviles, plataformas web o soluciones de terceros para consultas y operaciones—, la incorporación de billeteras digitales sigue siendo limitada.

Actualmente, solo tres cooperativas cuentan con una billetera digital operativa, mientras que otras cuatro prevén implementarla en los próximos meses.

Esto significa que la gran mayoría del sistema todavía carece de una herramienta que hoy se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a los servicios financieros para millones de usuarios.

Para la SBS, la digitalización no debe entenderse como una moda ni como un intento de replicar el modelo bancario, sino como una estrategia para fortalecer la sostenibilidad del sistema cooperativo.

El organismo supervisor sostiene que ampliar los canales digitales permitirá a las Coopac aumentar su cobertura sin la necesidad de abrir nuevas oficinas físicas, reduciendo costos operativos y acercando sus servicios a un mayor número de socios.

La entidad también destaca que la interoperabilidad de los sistemas de pago será un elemento clave para el futuro del sector.

Una mayor integración con el ecosistema de pagos digitales permitirá reducir fricciones en las transacciones, mejorar la experiencia del usuario y conectar a las cooperativas con plataformas de uso masivo, donde actualmente predominan soluciones como Yape y Plin.

Inclusión financiera

Los primeros resultados muestran, además, que la digitalización podría convertirse en una herramienta para ampliar la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales.

Según la información recopilada por la SBS, el 73% de los usuarios de las billeteras digitales implementadas por las cooperativas pertenece a zonas rurales, una proporción significativamente superior al 31% que representan estos socios dentro del total del sistema cooperativo.

Asimismo, el 49% de quienes utilizan servicios digitales provistos por terceros también corresponde a estas localidades.

En el caso de las mujeres, aunque representan más de la mitad de los usuarios de los distintos canales digitales, su participación aún se ubica por debajo del 63% que tienen dentro del total de socios del sistema, lo que evidencia un amplio margen para seguir impulsando su inclusión digital.

La SBS considera que la transformación digital también permitirá a las cooperativas aprovechar mejor la información de sus asociados para diseñar productos acordes con su capacidad de pago y perfil de riesgo, fortaleciendo así la gestión crediticia.Con ese objetivo, la Superintendencia Adjunta de Cooperativas ha creado un equipo especializado para supervisar los riesgos tecnológicos y operacionales asociados a este proceso.

Paralelamente, impulsa una agenda de transformación digital segura y plantea una mayor articulación con entidades como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para fortalecer los procesos de identificación digital, y con el Banco Central de Reserva (BCR), que lidera el desarrollo de la interoperabilidad de los sistemas de pago.

El desafío para las cooperativas será acelerar esta transición antes de que la brecha frente a los grandes ecosistemas de pagos digitales continúe ampliándose y limite su capacidad para atraer y retener socios en un mercado cada vez más digitalizado.