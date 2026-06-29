Una mayor integración con el ecosistema de pagos digitales permitirá reducir fricciones en las transacciones. (Foto: ISTOCK)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Mientras las billeteras digitales se consolidan como uno de los principales medios de pago del país, las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) enfrentan uno de sus mayores desafíos para mantenerse competitivas.

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