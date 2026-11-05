El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció el jueves, mientras el Congreso debatía su destitución tras el colapso de un importante banco comercial vinculado a su gobierno, que desató una crisis financiera y social en el país.

Los reguladores intervinieron Ueno Bank SA en la madrugada del martes y congelaron los ahorros de millones de paraguayos, incluidos jubilados, lo que desató protestas generalizadas en un país donde aproximadamente una de cada tres personas tenía depósitos en la entidad.

La crisis marca un profundo quiebre en el Partido Colorado, que llevó a Peña al poder en 2023. Dividida en facciones rivales, la fuerza política ha dominado Paraguay durante gran parte de las últimas siete décadas.

Sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay. Ueno Bank es una entidad privada a la que ha sido vinculado Santiago Peña y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

El Congreso inició el jueves por la mañana las discusiones para destituir al presidente, después de que Horacio Cartes, el poderoso expresidente y líder del gobernante Partido Colorado, que tiene mayoría en el Congreso, respaldara públicamente su salida.