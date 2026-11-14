La vinculación entre Santiago Peña y Ueno Bank es indudable. (Foto: César Olmedo/Reuters)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El pasado 2 de noviembre, el Banco Central del Paraguay dispuso el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. Ello, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del 50% del mínimo requerido.

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