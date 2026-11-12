El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar un índice de solvencia de 5,56% frente a un mínimo legal de 12%: el capital que el banco decía tener había desaparecido. El origen serían los créditos vinculados por unos US$ 146 millones a empresas del propio grupo, en algunos casos por encima de los límites legales y sin garantías suficientes. Además, los fondos públicos llegaron a representar el 29% de sus depósitos. La crisis terminó con la destitución del presidente de la República, Santiago Peña, accionista del mismo grupo hasta marzo de 2025.

Cuando un banco quiebra, se busca culpables, y se atribuyó, entre otros, a su carácter digital. Pero culpar a la tecnología es un error. Ueno cayó por las mismas razones por las que caen los bancos desde siempre: el banco y su supervisor fallaron en tres reglas de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz (Comité de Basilea).

Primera regla: gestionar bien los riesgos y conflictos de interés. Un banco administra dinero ajeno; si lo presta a empresas de sus dueños, quien aprueba el crédito está en ambos lados y, sin controles, no habría objetividad en la transacción. En Perú, la ley establece que los créditos a vinculados no pueden superar el 25% del capital de mayor calidad del banco (patrimonio efectivo de nivel 1), deben darse en condiciones de mercado y deben ser aprobados previamente por el directorio.

Segunda regla: no poner todos los huevos en la misma canasta. Un banco que concentra su cartera en pocos deudores, o su fondeo en pocos depositantes, apuesta su supervivencia a que a esos pocos les vaya bien. En Perú, la ley limita la exposición a un mismo deudor o grupo conectado al 15% del patrimonio efectivo de nivel 1, porcentaje que solo puede subir hasta 25% si hay garantías.

Tercera regla: el supervisor no puede tener intereses en los bancos que supervisa. Basilea exige que el supervisor sea independiente del gobierno y de la industria. La cadena de vínculos era evidente: Peña fue accionista del grupo dueño de Ueno hasta marzo 2025 y, ya como presidente, nombró al frente del Banco Central a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, entidad origen del banco. Las reglas existían, pero el supervisor carecía de la independencia para aplicarlas correctamente.

¿Podría pasar en Perú?

Sí, pero es más difícil, porque lo aprendimos a golpes. La crisis del 1998 combinó un shock externo con bancos mal gestionados: de los 25 existentes a fines de 1997, 11 salieron del sistema hasta 2001, absorbidos o liquidados. Uno fue intervenido por insuficiencia de patrimonio y exceso de créditos vinculados. De esa experiencia quedó un sistema convencido de que las reglas solo valen si se aplican bien y a tiempo, y que es fundamental un supervisor independiente. Nuestra SBS tiene autonomía constitucional y una trayectoria técnica respetada por gobiernos de distinto signo. Esa es, probablemente, la mayor diferencia con el caso paraguayo. Aun así, conviene evitar la complacencia: la independencia del supervisor es clave y debe mantenerse siempre.

Lo digital pudo, eso sí, amplificar el daño. Unos 3 millones de clientes se quedaron temporalmente sin acceso. El Congreso tuvo que aprobar una ley que adelanta del pago de la garantía de depósitos, que cubrirá totalmente a más del 90% de los depositantes.

La banca digital necesita las mismas reglas de siempre, pero aplicadas sin excepciones: gestionar los conflictos de interés, diversificar el riesgo; y, además, tener un supervisor independiente. Es puro sentido común: volver a lo básico.

Ljubica Vodanovic es socia de Vodanovic.