Este es el famoso “rubro 18″ en el presupuesto público, que incluye al canon, sobrecanon y regalías, pero también otras fuentes como la renta de Aduanas y participaciones.

¿Cómo van las cifras? Al 15 de noviembre, nueve de las 24 municipalidades que superan los S/ 100 millones asignados en 2026 vía este concepto, no han ejecutado ni la mitad de dichos recursos, según data de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este resultado no es inédito, pero especialistas consultados por Gestión exigen un cambio al Estado. La presión que ejercerán los altos precios de los metales, de seguir todo igual con la distribución del canon, solo haría más complejo el cierre de brechas.

A nada de dejar sus sillones municipales, la data del MEF revela las municipalidades más “ricas” cuentan con S/ 5,583.6 millones, pero aún no han ejecutado, en conjunto, cerca de S/ 2,600 millones este año.

Un grupo con nuevos miembros

En la lista de distritos con más recursos provenientes del “rubro 18″ figuran distritos ya conocidos como San Marcos, en Áncash (S/ 1,090.9 millones asignados), que se beneficia de la actividad de Antamina y es el más el municipio con más dinero para obras en todo el Perú.

El podio del 2026 lo cierran Marcona, Ica (S/ 683.6 millones), donde operan Shougang Hierro y Marcobre; y Cerro Colorado (S/304 millones), que se beneficia de la distribución del canon que sustentan mineras como Cerro Verde o Buenaventura en Arequipa.

El canon minero le permitió a Cerro Colorado desplazar del podio a Megantoni (S/ 302 millones), distrito que alberga los yacimientos de Camisea.

Sin embargo, la lista se ajusta cuando se revisan los distritos “más ricos” con menos avance, por debajo del 50%: Morococha (Junín), Coyllurqui (Apurímac), Cerro Colorado (Arequipa), San Marcos (Áncash), Cajamarca (Cajamarca), Jorge Basadre - Locumba (Tacna), Santa - Chimbote (Áncash), Ilo (Moquegua) y Challhuahuacho (Apurímac).

El caso de Morococha, en Junín, se destaca pues su alcalde ingresó en 2023 con un modesto monto proveniente del canon de solo S/ 36 millones y vio como este dinero casi se triplicó para este año, alcanzando los S/ 101.6 millones habilitados.

Pero esta repentina fortuna aparentemente le generó problemas de ejecución, ya que mientras en 2023 logró gastar el 50.3%, en lo que va del 2026 ha invertido el 25.3%, el porcentaje más bajo entre las 23 municipalidades “más ricas” por el canon.

Carteras enormes y lentas

Otra forma de analizar estos datos es por la cantidad de proyectos a los que se asignó el dinero recibido por el canon, sobrecanon y regalías. Llama la atención que 17 de las 23 comunas del grupo lo han repartido a más de 100 proyectos este año, codeándose con ministerios, pero no han logrado ser ágiles en el gasto.

Sirven de ejemplo de ello nuevamente Marcona y Cerro Colorado. El distrito en Ica tiene 231 obras en curso, pero en 125 de ellas, el 54%, no ha invertido más de la mitad de su presupuesto hasta ahora. Peor es la situación en Cerro Colorado: de 267 proyectos activos con recursos del “rubro 18″, en el 73% tampoco se han usado más del 50% de sus recursos.

¿Cómo explicar esta situación? Para Carlos Casas, exviceministro de Economía y director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico (UP), no puede dejarse de lado al clientelismo político, pero no sería la única causa.

“Es la prueba más evidente de que están siendo sobrepasadas. En parte la razón es el clientelismo, pero también que algunos alcaldes quieren llevarse bien con todos. Lo vi en varias ciudades, cuando se pregunta por qué, dicen que la gente les exige nuevas obras. Entonces, ¿qué hacen? Les entregan solo un poco de dinero [a esos proyectos] y se gasta el 10% o menos. Resulta ineficiente: quedan pistas a medio asfaltar y, con el tiempo, se desgastan y terminan siendo más caras porque nunca acaban", remarcó.

Consultado por lo mismo, Luis Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), coincidió. A su manera de ver, el Poder Ejecutivo debería capacitar desde ya a los alcaldes electos de estas jurisdicciones para intentar romper este malgasto de dinero. Propuso también impulsar aún más el uso de Obras por Impuestos.

“Deberían hacerlo desde ya para que las autoridades nuevas trabajen proyectos que realmente cierren las brechas de sus distritos o provincias [...] La base tiene que ser un plan de desarrollo territorial que defina esas obras. Hasta ahora, lamentablemente, prefieren hacer un estadio antes que el sistema de agua y saneamiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque toman más tiempo y con eso no contentan a los que votaron por ellos", criticó.

Un problema que podría empeorar

En agosto, el actual ministro del Minem, Guillermo Shinno, anunció una reforma para beneficiar directamente a las zonas cercanas a las minas con el canon.

Si bien de ese momento a la fecha no hay mayores novedades, como contó Gestión en su momento, el plan de gobierno de Fuerza Popular dice que impulsarían que hasta el 40% del canon sea directamente redistribuido a la población de la zona de extracción, con control comunitario.

Pero para Incháustegui y Casas, esta no sería la mejor solución. “No sería sostenible en el tiempo. ¿Qué te garantiza que la gente lo use en cosas que realmente mejoren su calidad de vida? Ya lo hemos visto antes. Es un tema muy sensible que debe ser consensuado. Antes ya se intentó cambiar o redistribuirlo y hubieron amenazas de protestas", recordó el ex titular del Minem.

A ambos les parece más prudente lo que el MEF ya informó: como parte de la estrategia del Perú para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), implementarán el enfoque top-down de asignación presupuestaria.

Esto implicaría que se establezcan topes de gasto para cada entidad, se entregue dinero primero para la continuidad de servicios y proyectos en marcha; y solo si sobra espacio fiscal, dar liquidez a libre disposición.

Ello podría complementarse con un esquema similar a un “fondo soberano” que absorba los excedentes derivados del alza de los precios de los metales, que anticipan que este problema de ejecución se agravaría durante el siguiente periodo municipal. Para Casas, ello revela el sentido de urgencia de que el Gobierno actúe, con el Minem y el MEF alineados.

“El propio ministro Shinno ha dicho que se proyecta que el cobre llegue a los US$ 10 la libra porque la demanda seguirá siendo brutal frente a un déficit de oferta. Otros reportes hablan de que llegaría a US$ 15 la libra en cinco años. ¿Se imaginan cuánto dinero recibirán estas municipalidades? Debemos preverlo y mejorar su uso", advirtió.