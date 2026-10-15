La funcionaria reconoció que mientras países vecinos avanzan en establecer nuevas reglas de juego para atraer inversionistas al sector hidrocarburos, en el Perú hemos perdido competitividad y muchos proyectos de esa industria quedan paralizados.

De enero a junio de este año las inversiones del sector hidrocarburos alcanzaron los US$163.8 millones, una merma del 25%, aunque la caída más pronunciada se dio en el gasto para buscar nuevos yacimientos petroleros. Mientras tanto, en lo que va del año apenas se perfora un pozo exploratorio buscando petróleo, pero ninguno para gas.

Exploración en caída

En este primer semestre, la inversión en exploración -según la última data de Perupetro- alcanzó apenas US$1.7 millones, una caída del 63.92% si se lo compara con los US$4.8 millones invertidos en ese rubro en el mismo lapso del 2025.

En realidad, el gasto de capital privado destinado a encontrar nuevas reservas de hidrocarburos acusa una caída sostenida en la última década, pues pasó de US$638 millones en el 2010, a menos de US$10 millones en el 2025.

En este primer semestre, la inversión en exploración -según la última data de Perupetro- alcanzó apenas US$1.7 millones, una caída del 63.92% si se lo compara con los US$4.8 millones invertidos en ese rubro en el mismo lapso del 2025.

En realidad, el gasto de capital privado destinado a encontrar nuevas reservas de hidrocarburos acusa una caída sostenida en la última década, pues pasó de US$638 millones en el 2010, a menos de US$10 millones en el 2025.

Actualmente, el Perú produce menos de 40,000 barriles en promedio diario de petróleo, pero su demanda de crudo y derivados supera los 300,000 barriles por día.

Ello sucede, a pesar que, según el Libro de Reserva de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, nuestro país posee 37,172 millones de barriles como potencial exploratorio.

Demanda de derivados del petróleo y crudo supera los 300,000 barriles diarios (Foto: GEC)

Medidas para reactivar al sector

En este escenario, la viceministra reconoció que mientras países vecinos avanzan en establecer reglas de juego para atraer inversionistas al sector hidrocarburos, en el Perú hemos perdido competitividad, mientras muchos proyectos de esa industria quedan paralizados.

Esas iniciativas demoran en su ejecución -remarcó- básicamente por temas administrativos, permisos y la “tramitología” (en general), ante lo cual señaló que se tiene que modificar la normativa que regula esa actividad en el Perú.

En tal sentido, la funcionaria refirió que el actual Gobierno ha tomado la decisión de cambiar esa situación, y ante lo cual prevé aplicar una serie de reformas, que apuntan a “rediseñar la permisología”, con el fin de acelerar la aprobación de autorizaciones para la industria hidrocarburífera.

Así, para facilitar las inversiones en exploración, indicó que se construirá, con toda la data ambiental existente, líneas de base para el sustento de los estudios de impacto ambiental (para los proyectos en hidrocarburos), considerando que toman mucho tiempo en elaborarse.

"Los procesos tienen que ser más ágiles para la exploración de petróleo y gas", indicó Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos

“Apostamos a poder tener documentos (ambientales) simplificados, y siendo simplificados, también se van a poder evaluar en menor tiempo”, anotó, señalando que, en base a los impactos previstos, se implementarán las medidas para mitigar o evitar los efectos negativos en el ambiente.

Asimismo, mencionó que evalúan que se pueda establecer fichas técnicas de evaluación de impacto ambiental, basadas en declaraciones juradas, para determinadas actividades y en determinadas zonas, como un instrumento más ágil para la evaluación ambiental, pero sin bajar los estándares ambientales.

Exploración será de “interés nacional”

“Inicialmente planteamos un instrumento ambiental simplificado, pero estamos avanzando a algo más, que muy pronto van a conocer. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio del Ambiente”, adelantó la viceministra.

En otro momento refirió que, bajo el liderazgo del Minem, van a impulsar que los proyectos de exploración sean considerados de interés nacional para la seguridad energética, y lograr que se desarrollen esas actividades.

“El Perú necesita activar la actividad exploratoria, tanto en superficie como en el mar, queremos que inversionistas de alto nivel vengan a nuestro país”, apuntó, señalando que para ello, ya se están dando adaptaciones en las condiciones contractuales y en las regalías.

A pesar de millonarias reservas de crudo por confirmar en el subsuelo, apenas se perfora un pozo exploratorio en el Perú

Modificación a Ley de Hidrocarburos

Igualmente, Cárdenas anuncio que su sector prevé la promulgación de un decreto supremo que permita conformar un grupo técnico de trabajo con participación de las instituciones involucradas, destinado a trabajar en conjunto con el objetivo de impulsar la aprobación de los permisos requeridos por los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Además, la viceministra adelantó que el Minem prevé proponer modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para establecer cambios en el plazo de otorgamiento de las concesiones, de forma que éstas sean dadas, hasta que los operadores alcancen el límite económico (de la explotación de lotes de hidrocarburos).

Aunque la funcionaria no dio mayor detalle del tema, es preciso recordar que actualmente, el plazo máximo vigente para los contratos de explotación de petróleo es de 30 años, mientras que el plazo máximo para contratos de gas natural es de 40 años, de acuerdo con la ley antes mencionada.

Tal propuesta de modificación ya había sido anteriormente planteada por especialistas en el tema, considerando que muchos operadores de lotes dejan de invertir faltando pocos años para que concluyan sus contratos, porque en el lapso que les queda no podrían recuperar sus inversiones, lo que también explica la caída en la producción de hidrocarburos.

De otro lado, la viceministra refirió que ya han coordinado con Perupetro para la aprobación de un nuevo reglamento para la calificación de empresas interesadas en invertir en el sector hidrocarburos, que están enviando al Minem, y que muy pronto se verá su aprobación.