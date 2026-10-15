Actualmente, el Perú produce menos de 40,000 barriles en promedio diario de petróleo, pero su demanda de crudo y derivados supera los 300,000 barriles por día. (Foto: Andina).
Actualmente, el Perú produce menos de 40,000 barriles en promedio diario de petróleo, pero su demanda de crudo y derivados supera los 300,000 barriles por día. (Foto: Andina).
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Elías García Olano
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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) analiza nuevos cambios para agilizar y potenciar las inversiones en hidrocarburos en el país. Así lo reveló la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, durante su participación en la presentación del XII INGEPET, organizado por Perupetro.

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