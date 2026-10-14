Petróleo. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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Los precios del petróleo subieron el miércoles, impulsados por las tensiones entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudita, así como por el aumento en los informes de ataques en el estrecho de Ormuz.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en noviembre, subió un 1.01% hasta US$ 95.09.

“La reanudación del suministro de crudo en Medio Oriente fue positiva durante septiembre, con las exportaciones de crudo de países del Golfo aproximándose a los niveles anteriores a la guerra”, dijo la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que publicó el miércoles su informe mensual sobre el mercado petrolero.

Petróleo. (Foto: Reuters)
Petróleo. (Foto: Reuters)

Pero “la reciente intensificación de los ataques contra infraestructuras energéticas regionales y el tráfico de petroleros amenaza con afectar nuevos progresos”, explicó.

“Los hutíes parecen en condiciones de hostigar a Arabia Saudita a voluntad, mientras que el reino parece indefenso frente a esos ataques”, dijo David Morrison, de Trade Nation.

Paralelamente, “han ocurrido nuevos ataques contra barcos en el estrecho de Ormuz”, agregó.

Al menos 10 embarcaciones han sido atacadas en el paso marítimo, o en sus proximidades, desde el domingo.

“Irán deliberadamente busca ejercer presión adicional sobre el mercado petrolero” para debilitar al presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en noviembre, dijo Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Con información de AFP

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