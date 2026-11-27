El Gobierno amplió, hasta el 30 de noviembre del 2027, el periodo de vigencia del grupo de trabajo denominado Comité de Monitoreo, Seguimiento y Verificación de acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la problemática minera del departamento de Moquegua.

Así lo establece la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo Nº 009-2026-PCM/SGSD, publicada en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

El dispositivo legal menciona que pese a los esfuerzos desplegados por los integrantes del grupo de trabajo, se encuentran pendientes de cumplimiento 18 compromisos, vinculados principalmente a la construcción de la presa Asana y de las represas Coralaque, Cuturi y Tambillo; al proyecto del sistema de bombeo Chilota-Chincune; y a la realización de monitoreos ambientales participativos.

También está pendiente la implementación de programas de conservación de queñua y guanaco, por lo que persiste la necesidad de continuar con el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos.

En ese sentido, la Subsecretaría de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros sustentó la necesidad de ampliar el periodo de vigencia del espacio creado hasta el 30 de noviembre de 2027, a efecto de dar cumplimiento a su objeto de creación.

“El Grupo de Trabajo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre del 2027, plazo en el que presenta un informe a la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Dicha vigencia puede ser ampliada a propuesta de la Secretaría Técnica”, precisa la resolución.

La norma lleva la firma del secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, César Sierra.