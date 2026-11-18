Como parte de la lucha contra la criminalidad, la Presidencia del Consejo de Ministros recordó que el reingreso de extranjeros ilegales puede costarles hasta 7 años de cárcel.

A través de un tuit publicado en X, la PCM enfatizó que aquellos foráneos que regresen al Perú pese a tener prohibido el ingreso o utilicen documentos falsos para evadir el control migratorio, afrontarán “penas más severas” por parte del Gobierno.

“El Perú hace respetar sus fronteras y sus normas”, añadieron.

Vale acotar que el Gobierno de Dina Boluarte buscó elevar la pena de cárcel para los extranjeros expulsados que reingresaran al país por la vía irregular.

Plantearon que la sanción sea de hasta 12 años de prisión; sin embargo, la medida no prosperó.

De enero a septiembre de este año, las autoridades peruanas estiman la expulsión de más de 2,800 extranjeros en situación irregular o que ingresaron clandestinamente.