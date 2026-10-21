El reglamento oficializado por la PCM dispone que los titulares del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores asistan personalmente a las reuniones encabezadas por el premier Luis Galarreta. Foto: PCM.
El reglamento oficializado por la PCM dispone que los titulares del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores asistan personalmente a las reuniones encabezadas por el premier Luis Galarreta. Foto: PCM.
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Redacción Gestión
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La norma fue oficializada tres días después de la instalación de la comisión y establece las reglas para su funcionamiento, incluida la participación de los ministros involucrados, la frecuencia de las sesiones y las funciones de la Secretaría Técnica.

Según lo dispuesto, los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Relaciones Exteriores deberán participar de manera personal e indelegable en las sesiones, que se realizarán semanalmente bajo la conducción del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. (Foto: PCM)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público. (Foto: PCM)

“El objetivo de este reglamento es fortalecer la coordinación política, garantizar que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas y garantizar que las fuerzas del orden y el Comando Unificado cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para enfrentar al crimen”, señaló el premier.

El reglamento también faculta a la comisión a convocar a especialistas y representantes de instituciones públicas y privadas para contribuir al diseño de estrategias contra la criminalidad.

Asimismo, establece que la Secretaría Técnica tendrá a su cargo la coordinación de la ejecución de los acuerdos y podrá solicitar información técnica a las entidades públicas, bajo responsabilidad de sus titulares.

¿Cómo sesionará y qué reglas tendrá la comisión multisectorial?

Entre sus principales disposiciones, establece la frecuencia de las reuniones, las condiciones para sesionar y la reserva de la información.

Según el artículo 6, la comisión sesionará de manera ordinaria una vez por semana y de forma extraordinaria cuando lo convoque su presidente, por iniciativa propia o a solicitud de la mayoría de sus integrantes.

En cuanto a las convocatorias, el artículo 7 establece que las sesiones ordinarias deberán anunciarse por medios electrónicos con al menos dos días hábiles de anticipación. Las extraordinarias podrán convocarse sin un plazo mínimo.

Finalmente, el artículo 13 establece que los integrantes, el secretario técnico y los invitados deberán guardar reserva sobre la información protegida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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