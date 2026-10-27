La PCM alertó a 1,510 entidades públicas sobre vulnerabilidades informáticas que podrían comprometer sus sistemas digitales y la información que administran. Foto: PCM/referencial.
La PCM alertó a 1,510 entidades públicas sobre vulnerabilidades informáticas que podrían comprometer sus sistemas digitales y la información que administran. Foto: PCM/referencial.
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Redacción Gestión
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La , mediante el Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD), puso en marcha medidas preventivas ante dos vulnerabilidades informáticas de alcance global que podrían comprometer la seguridad de los sistemas digitales, exponer información confidencial y afectar .

Las fallas, identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, afectan a PHP, una tecnología empleada en numerosas páginas web y plataformas digitales. Si son aprovechadas por personas no autorizadas, podrían facilitar la extracción de datos confidenciales o perjudicar el funcionamiento de los sistemas informáticos.

Como parte de las acciones de prevención, el 21 de octubre el CNSD alertó a aproximadamente 2,400 responsables de seguridad y tecnología de 1,510 entidades públicas. Entre los destinatarios figuran los Oficiales de Seguridad y Confianza Digital (OSCD), los equipos de respuesta ante incidentes informáticos (CSIRT) y los jefes de Tecnologías de la Información.

La entidad también comunicó la disponibilidad de los parches de seguridad publicados por el fabricante de PHP y recomendó su instalación inmediata para mitigar los riesgos asociados a estas vulnerabilidades.

De forma complementaria, el CNSD evalúa los servicios digitales del Estado para detectar sistemas expuestos, informar sobre los riesgos a las instituciones responsables y proporcionar asistencia técnica a entidades de los tres niveles de gobierno. La atención se dirige especialmente a aquellas que emplean tecnologías antiguas o desactualizadas.

La PCM alertó a 1,510 entidades públicas sobre vulnerabilidades informáticas que podrían comprometer sus sistemas digitales y la información que administran. Foto: Andina.
La PCM alertó a 1,510 entidades públicas sobre vulnerabilidades informáticas que podrían comprometer sus sistemas digitales y la información que administran. Foto: Andina.

La PCM recomendó a las instituciones públicas y privadas comprobar si sus plataformas operan con versiones vulnerables de PHP, instalar las actualizaciones correspondientes y reforzar la vigilancia de los sistemas conectados a internet.

Las alertas y recomendaciones de seguridad digital pueden consultarse en el portal oficial: .

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