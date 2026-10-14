El Gobierno oficializó el día de hoy, miércoles, el nombramiento de Álvaro Augusto Mario Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos de América.

Dicha medida se oficializa a través de la Resolución Suprema N° 173-2026-RE publicada en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano. En tal sentido, se le extienden las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Se precisa que la fecha en que el citado funcionario deberá asumir funciones será fijada mediante resolución ministerial.

Además, se aplica el egreso que irrogue la presente resolución a las partidas correspondientes del pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El dispositivo cuenta con la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori; y del titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Álvaro Vargas Llosa sería designado como nuevo embajador del Perú en Washington, según una fuente cercana a Gestión. Foto: GEC.

Trayectoria profesional

Álvaro Vargas Llosa nació en Lima el 18 de marzo de 1966. Es hijo del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y de Patricia Llosa Urquidi. Su formación superior está vinculada principalmente a las ciencias sociales y la historia: estudió Historia Internacional en la London School of Economics and Political Science (LSE), en Reino Unido.

Su trayectoria profesional comenzó tempranamente en el periodismo. Según perfiles biográficos, empezó a trabajar en medios desde aproximadamente los 15 años y desarrolló actividad periodística en prensa escrita, radio y televisión, tanto en Perú como posteriormente en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Entre sus experiencias profesionales destaca haber sido corresponsal en Londres del diario español ABC y haber dirigido las páginas editoriales de The Miami Herald en Estados Unidos. También desarrolló una carrera como columnista y analista de asuntos políticos y económicos de América Latina