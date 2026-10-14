Álvaro Vargas Llosa había aceptado hace semanas ser embajador del Perú en Estados Unidos, según Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
Álvaro Vargas Llosa había aceptado hace semanas ser embajador del Perú en Estados Unidos, según Keiko Fujimori. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Gobierno oficializó el día de hoy, miércoles, el nombramiento de Álvaro Augusto Mario Vargas Llosa como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos de América.

Dicha medida se oficializa a través de lapublicada en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano. En tal sentido, se le extienden las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes.

Además, se aplica el egreso que irrogue la presente resolución a las partidas correspondientes del pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El dispositivo cuenta con la firma de la presidenta de la república, Keiko Fujimori; y del titular de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Álvaro Vargas Llosa sería designado como nuevo embajador del Perú en Washington, según una fuente cercana a Gestión. Foto: GEC.
Álvaro Vargas Llosa sería designado como nuevo embajador del Perú en Washington, según una fuente cercana a Gestión. Foto: GEC.

Trayectoria profesional

Álvaro Vargas Llosa nació en Lima el 18 de marzo de 1966. Es hijo del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y de Patricia Llosa Urquidi. Su formación superior está vinculada principalmente a las ciencias sociales y la historia: estudió Historia Internacional en la London School of Economics and Political Science (LSE), en Reino Unido.

Entre sus experiencias profesionales destaca haber sido corresponsal en Londres del diario español ABC y haber dirigido las páginas editoriales de The Miami Herald en Estados Unidos. También desarrolló una carrera como columnista y analista de asuntos políticos y económicos de América Latina

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