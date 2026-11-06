El ministro del Interior, César Astudillo, asegura que el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá las bonificaciones pendientes por concepto de Alto Riesgo a la Vida y dijo que se vienen realizando las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Los bonos se van a pagar, estamos realizando todas las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cumplir con esta obligación con nuestros policías; no habrá borrón y cuenta nueva; vamos a honrar ese compromiso”, dijo.

El titular del sector Interior explicó que los recursos que se logró recuperar y reasignar fueron destinados a cubrir las remuneraciones y compromisos institucionales correspondientes a los últimos meses del año, incluidos los viáticos y otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

En ese sentido, precisó que, si bien actualmente no se cuenta con los recursos para efectuar estos pagos, el compromiso es cumplir con las bonificaciones una vez que se disponga del financiamiento correspondiente.

“Tenemos el compromiso de cumplir con el pago de todas las bonificaciones pendientes al personal policial. Estamos realizando las gestiones necesarias para asegurar los recursos y hacer efectivo este beneficio”, remarcó Astudillo Salcedo.

La bonificación por Alto Riesgo a la Vida contempla un pago mensual de hasta S/ 2150 para el personal policial de las categorías de oficiales y suboficiales que presta servicios en las zonas comprendidas en esta disposición.

Balance de 100 días de gestión

Al presentar los resultados de sus primeros 100 días de gestión, el ministro Astudillo informó que, desde la creación del Comando Unificado, la PNP ha ejecutado más de 100,000 operaciones, desarticulado más de 900 bandas criminales y recuperado cerca de 1,000 vehículos a nivel nacional.

“Todos los días desarticulamos bandas dedicadas a la extorsión, la minería ilegal y otros delitos, debilitando progresivamente sus estructuras y capacidades operativas”, manifestó.

Entre los golpes recientes al crimen organizado destaca la desarticulación de la organización criminal “Alcaeda”, dedicada a extorsionar a transportistas.