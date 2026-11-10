El ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que presentará un proyecto de ley para reformar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y así mejorar su capacidad de respuesta ante la crisis de inseguridad ciudadana.

El funcionario adelantó a Exitosa que esta iniciativa legal se está construyendo y será expuesta ante el Ejecutivo para que luego sea remitida al Congreso.

Astudillo anotó que esta reforma de la PNP no pretende acortar el universo de efectivos ni debilitar a la institución, sino que busca una transformación del personal y los procedimientos internos.

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A su criterio, se necesita una “policía más fuerte, tecnológica y con perfil de un efectivo al servicio de la gente”. Además, no considera que se trate solo de retirar a agentes de la PNP.

“Pero no solamente es dar de baja a la gente, porque vas a tener una policía inerme, reducida, y eso no es lo que queremos”, mencionó.

Astudillo aseguró que se enfocarán en la disciplina policial, dado que es un “bien jurídico” de la PNP; aunque cuestionó que reformas de hace unos 13 años hayan debilitado a los efectivos.

En esa línea, indicó que la reforma formará más efectivos de la PNP, pero no se basará en crear escuelas de policías en cada región.

“Es un populismo pretender tener una escuela de policías por cada región, eso es un populismo, no tenemos capacidad para tener esas dotaciones, laboratorios, campos deportivos, piscinas, etc., campos de entrenamiento”, subrayó.

¿Meta como apoyo para luchar contra el crimen?

El ministro César Astudillo enfatizó que la Embajada de Estados Unidos apoyará en el acceso a la herramienta Meta para reforzar las labores de inteligencia de las autoridades del orden. Se espera contar con esta tecnología para fines de año.

“Otra situación necesaria es la tecnología, quiero explicar. Si, nos dieron las facultades y el decreto de urgencia ya viene, pero, la tecnología es algo fundamental. La Embajada de Estados Unidos nos va a traer Meta, ya nos dijeron que en un mes va a estar acá, espero que a fin de año”, acotó.

Añadió el titular del Mininter que la herramienta de Meta facilitará la lucha contra la extorsión, dado que vía WhatsApp es utilizada por los delincuentes, en un contexto donde hay “aparatos y chips en el mercado” y con “una complacencia tremenda, no sancionamos a los operadores”.