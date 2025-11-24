Este lunes, el Ejecutivo sustenta formalmente ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú el pedido de facultades para legislar durante 60 días en las materias de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

“Una de nuestras prioridades es fortalecer las medidas contra el delito de la extorsión. Actualmente, el Código Procesal Penal no reconoce expresamente a la inteligencia criminal como una fase pre procesal legítima”, mencionó el titular del Minjusdh, Walter Martínez.

En ese sentido, Martínez dijo que proponen modificar el Decreto Legislativo 1611 y el Código Procesal Penal para regular la inteligencia criminal como fase pre procesal.

“La información de agentes especiales e informantes va a adquirir mayor solvencia probatoria y credibilidad. La Policía Nacional y la Fiscalía no dependerán solamente de las denuncias de las víctimas para iniciar investigaciones, sino que podrán hacerlo con la información proveniente del trabajo de inteligencia”, refirió.

En fortalecimiento institucional, proponemos crear la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sunadep) y una Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) para modernizar la gestión penitenciaria y de justicia.

La ola de criminalidad obliga a actuar con determinación y a modernizar las herramientas legales, según el ministro Martínez. Foto: Andina

Revisión y extracción de información

Asimismo, se propone modificar el Código Procesal Penal para autorizar a la Fiscalía y Policía la revisión y extracción inmediata de información de equipos informáticos incautados en flagrancia, sin necesidad de una autorización judicial, para delitos como extorsión, sicariato o secuestro.

“En lucha contra las telecomunicaciones ilegales en penales, queremos sancionar penalmente el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones y ampliar la zona de protección alrededor de penales”, expuso.

Otra propuesta está encaminada a optimizar el control y custodia de armas y a ampliar el delito de tenencia ilegal de armas.

“Hoy enfrentamos un incremento del uso de armas de fuego en hechos delictivos y evidencia de que armas incautadas reaparecen en el mercado ilícito. Buscamos modificar el Código Penal para sancionar la tenencia ilegal compartida de armas, incluso inoperativas, y modificar la ley para evitar que las armas incautadas regresen a mercados ilícitos, supervisando el traslado y reduciendo de 3 a 1 año el plazo para su destrucción”, explicó el ministro Martínez.

Secreto de las comunicaciones

Desde el Ejecutivo se busca agilizar el levantamiento del secreto de comunicaciones para el delito de extorsión, incluyéndolo en el catálogo de emergencias para obtener pruebas más rápido.

“Para fortalecer la atención a casos de extorsión, proponemos crear un subsistema especializado, integrando fiscalías, juzgados, unidades policiales y defensores públicos”, indicó el titular del Minjusdh.

Fraude vehicular

En cuanto al combate del fraude vehicular y delitos patrimoniales, comentó que proponen modificar normas para que aseguradoras cierren la partida registral y retiren placas de vehículos siniestrados, así como exigir peritajes para evitar la circulación de vehículos implicados en delitos.

Respecto a las penas limitativas de derechos, señaló que actualmente hay un bajo nivel de cumplimiento. “Un 70% de la población extramuros no acata sentencias. Proponemos incorporar automáticamente a gobiernos locales y regionales como unidades beneficiarias, reducir jornada semanal de 10 a 8 horas y agilizar la notificación para promover el cumplimiento real de estas medidas”.