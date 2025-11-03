La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso debatirá y votará mañana un proyecto de reforma de la Constitución y del Nuevo Código Procesal Penal, que plantea que, en casos de delitos graves como terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, extorsión, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, el plazo de detención pueda ser mayor a las 72 horas.

La reforma constitucional propone que, ante estos delitos cometidos por organizaciones criminales, “las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales”. También plantea que en estos casos se dé cuenta al Ministerio Público y al juez, para que puedan asumir la jurisdicción antes del vencimiento de dicho plazo.

Con ese propósito se plantea modificar el Literal F, del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, que establece que la detención no durara más del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones y que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo de setenta y dos horas.

La referida iniciativa también plantea la reforma de los numerales 1 y 4 del artículo 264 del Nuevo Código Procesal Penal, y ampliar hasta por 15 días la detención en casos de delitos graves.

“La detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de quince días naturales en los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, robo, extorsión, sicariato, secuestro, trata de personas y delitos cometidos por organizaciones criminales”, señala la iniciativa que busca modificar el artículo 4 del Nuevo Código Procesal Penal.

Dicha propuesta de reforma constitucional y del Nuevo Código Procesal Penal fue presentada al Congreso por la Corte Suprema de Justicia de la República.

El Congreso informó mediante una nota de prensa que, según el análisis efectuado, “la propuesta de incluir los delitos de sicariato y extorsión dentro de los supuestos excepcionales que permiten ampliar el plazo de detención policial hasta por quince días naturales, responde a una necesidad concreta del Estado peruano de fortalecer la respuesta penal frente a la criminalidad organizada violenta”.

También señala que “la regulación actual, que fija un plazo ordinario de 48 horas, resulta insuficiente para la investigación de estructuras criminales que actúan con sofisticación, anonimato y violencia sistemática.

La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Arturo Alegría García (FP), se reunirá mañana desde las 10:00 horas.