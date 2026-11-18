El sector Defensa contará con un presupuesto de S/ 12,213 millones para el Año Fiscal 2027, monto que representa un incremento de 20% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de 2026), informó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, durante la sustentación del proyecto presupuestal ante el Congreso.

De acuerdo con la propuesta presentada, el presupuesto estará distribuido entre los cinco pliegos que integran el sector: el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas y el Instituto Geográfico Nacional.

El Ministerio de Defensa concentra S/ 11,661 millones, equivalente al 95% del presupuesto sectorial. Le siguen Indeci, con S/ 520 millones (4%); Cenepred, con S/ 19 millones (0.2%); y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, con S/ 9 millones (0.1%).

¿A qué se destinarán los recursos?

Según la exposición de Belaunde, las principales metas del sector para 2027 estarán organizadas en tres objetivos estratégicos. El primero busca garantizar la soberanía, integridad territorial e independencia del país.

Para ello, se prevé contar con más de 100,000 efectivos de personal militar entrenados para acciones multirol y operaciones militares, además de 47 puntos de control territorial orientados a la lucha contra actividades ilícitas. También se contemplan 4,323 horas de vuelo, 16,905 operaciones y acciones militares y la adquisición de 35 camiones de transporte, 28 vehículos fluviales, dos buques auxiliares, cuatro cisternas, 10 camionetas y 10 montacargas mediante inversiones.

Distribución del proyecto de presupuesto 2027 a nivel de pliegos. Foto: Captura Congreso.

El segundo objetivo está relacionado con el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres. En este ámbito se proyecta disponer de 4,192 kits de ayuda humanitaria, trasladar 5,628 toneladas métricas de ayuda humanitaria y capacitar a 4,200 personas en gestión de emergencias y desastres. Asimismo, se contempla implementar 43 compañías de intervención rápida para desastres (CIRD), además de adquirir seis helibaldes y tres boyas.

El tercer objetivo apunta a reforzar la contribución del sector Defensa al desarrollo sostenible. Entre las metas figuran alcanzar 20,000 beneficiarios mediante las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), 35,298 beneficiarios a través de vuelos de Acción Cívica y atender a 340 pacientes mediante evacuaciones aeromédicas.

Principales metas para el año fiscal 2027. Foto: Captura Congreso.

Presupuesto por resultados

Del presupuesto sectorial, S/ 9,930 millones corresponden a programas presupuestales. El principal es el Programa Presupuestal 0135, destinado a la mejora de las capacidades militares para la defensa y el desarrollo nacional, que concentra S/ 9,263 millones, equivalente al 94% de los recursos asignados a programas presupuestales.

Le sigue el Programa Presupuestal 0068, orientado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, con S/ 523 millones (5%). El Programa Presupuestal 0032, referido a la lucha contra el terrorismo, contará con S/ 130 millones (1%), mientras que otros programas concentran S/ 15 millones.

Belaunde destacó que el 81% del presupuesto del sector está orientado bajo una lógica de Presupuesto por Resultados, principalmente para fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de inversión de las instituciones de las Fuerzas Armadas. De ese total, el 52% está destinado a funciones de carácter multirol, además de la función principal de Defensa Nacional.

En cuanto a la estructura del gasto, el 58% del presupuesto corresponde a personal, mientras que el 22% se destinará a activos no financieros, principalmente proyectos de inversión. Otro 17% corresponde a bienes y servicios, con prioridad en el sostenimiento y fortalecimiento de las capacidades operativas.

Inversiones estratégicas

Uno de los principales componentes del proyecto presupuestal será el financiamiento de inversiones. Para 2027 se han considerado S/ 2,627 millones para 60 inversiones, monto que representa el 21% del presupuesto total del sector.

Durante su sustentación, Belaunde remarcó la necesidad de mantener el financiamiento de proyectos considerados estratégicos para las Fuerzas Armadas. Entre ellos mencionó los vehículos para la caballería blindada del Ejército, el satélite PerúSAT-2, que permitirá continuar con la disponibilidad de imágenes satelitales, un radar costa-sierra y aviones de transporte militar para la Fuerza Aérea del Perú.

También destacó la necesidad de contar con helicópteros con matriz de la OTAN para las Fuerzas Armadas.

“Nuestro presupuesto no es un gasto aislado sino más bien una inversión multirol al servicio del desarrollo nacional”, señaló el ministro de Defensa.

Belaunde sostuvo que los retos del sector para 2027 son significativos y remarcó la importancia de mantener el financiamiento de estas inversiones estratégicas para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y su participación en labores que trascienden la defensa nacional.