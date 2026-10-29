La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado reprogramó las citaciones del ministro del Interior, César Astudillo, y de la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, quienes no asistieron a la sesión prevista para este jueves.

Janet Tello debía informar sobre los avances en la selección de jueces para reducir la provisionalidad, así como las medidas frente a la sobrecarga procesal y para agilizar los procesos judiciales

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Además, estaba prevista su exposición sobre el estado de implementación del expediente judicial electrónico, entre otros temas. No obstante, comunicó que su inasistencia respondió a motivos de salud.

Por su parte, estaba previsto que Astudillo presentará los índices de criminalidad y los planes del sector para reforzar la seguridad ciudadana.

La agenda también incluía las dificultades que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP), las propuestas para optimizar su trabajo, la distribución de efectivos policiales en el país y la situación de las comisarías, la conectividad y la flota vehicular.

La presidenta de la comisión, Katherine Ampuero, informó que el ministro del Interior acompañó a la presidenta Keiko Fujimori en su viaje a El Salvador, por lo que no se encontraba en el país.

Tras abordar las inasistencias, la comisión aprobó por unanimidad el pedido de la senadora Martha Chávez para que se respeten las fechas establecidas para las sesiones programadas.

Asimismo, planteó que, cuando exista un dictamen prioritario que deba ser atendido, se pueda convocar a una sesión extraordinaria para tratarlo.