César Astudillo no asistió a la sesión porque acompañó a Keiko Fujimori en su viaje a El Salvador, mientras que Janet Tello comunicó que tenía problemas de salud. Foto: Congreso.
César Astudillo no asistió a la sesión porque acompañó a Keiko Fujimori en su viaje a El Salvador, mientras que Janet Tello comunicó que tenía problemas de salud. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado reprogramó las citaciones del ministro del Interior, César Astudillo, y de la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, quienes no asistieron a la sesión prevista para este jueves.

Además, estaba prevista su exposición sobre el estado de implementación del expediente judicial electrónico, entre otros temas. No obstante, comunicó que su inasistencia respondió a motivos de salud.

Tras abordar las inasistencias, la comisión aprobó por unanimidad el pedido de la senadora Martha Chávez para que se respeten las fechas establecidas para las sesiones programadas.

Asimismo, planteó que, cuando exista un dictamen prioritario que deba ser atendido, se pueda convocar a una sesión extraordinaria para tratarlo.

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