La presidenta de la república, Keiko Fujimori, viajó hoy en visita oficial a El Salvador, donde sostendrá una reunión con su homólogo, Nayib Bukele, con quien abordará temas de interés común para ambos países, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Tras llegar al país centroamericano en vuelo comercial, la jefa de Estado desarrollará una agenda de actividades orientadas al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en sectores como justicia, salud, educación y turismo.

Como parte de su programa de trabajo, la mandataria tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con el propósito de conocer las medidas implementadas por El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.

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Asimismo, participará en encuentros con autoridades salvadoreñas y representantes del sector empresarial, a fin de promover el diálogo y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambas naciones.

Las actividades oficiales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre el Perú y El Salvador. (Rodrigo Sura / EFE)

La presidenta Fujimori estará acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También integrarán la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

Las actividades oficiales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre el Perú y El Salvador.