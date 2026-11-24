Ollanta Humala prepara una demanda de indemnización contra el Estado por la prisión preventiva que cumplió en el marco del caso Aportes de Campaña. Como se sabe el exmandatario quedó en libertad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el proceso en el que se le acusaba por lavado de activos.

Así lo confirmó Juan Carlos Portugal, abogado del expresidente, quien señaló que la acción legal por error judicial será interpuesta contra el juez Richard Concepción Carhuancho y los fiscales Rafael Vela Barba y Germán Juárez Atoche, quienes estuvieron a cargo de la investigación y del requerimiento que derivó en el encarcelamiento del exmandatario.

“No estoy yo particularmente preparando esa demanda, pero sé incluso por él mismo —porque lo ha anunciado públicamente— que está elaborando una denuncia ante el Estado. El Estado pasará de juzgador a juzgado. De todas maneras, en ese caso sí. No hay marcha atrás”, dijo en RPP.

Caso ‘Gasoducto Sur’

Respecto a la reciente resolución judicial que archivó la investigación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el caso ‘Gasoducto Sur’, el abogado descartó que la pareja vaya a solicitar una reparación económica por este expediente.

Portugal explicó que la indemnización por error judicial requiere como supuesto legal que el Estado haya privado injustamente de su libertad a una persona posteriormente absuelta, condición que no se configuró en el proceso del Gasoducto, donde Humala no afrontó prisión preventiva y Heredia recibió detención domiciliaria.

¿Regresará Nadine Heredia?

Finalmente, Juan Carlos Portugal señaló que ha recomendado a la exprimera dama Nadine Heredia evaluar su regreso al Perú a inicios del próximo año, siempre que se consoliden dos escenarios procesales: que quede firme el archivo del caso Gasoducto del Sur —en caso la Fiscalía no apele hasta este viernes o la instancia superior ratifique el fallo— y que el Poder Judicial confirme en diciembre el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público a su favor en el caso ‘Club de la Construcción’.